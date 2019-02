Joshua Trump (11) die wordt gepest vanwege zijn achternaam, mag van Melania naar State of the Union komen. Maar hij valt in slaap tijdens Trumps speech Karen Van Eyken

06 februari 2019

12u54

Bron: Fox News, Daily Mail 0 Sinds Donald Trump met zijn campagne voor het presidentschap begon, is het leven een hel voor zijn veel jongere naamgenoot Joshua Trump - een Amerikaanse scholier die trouwens geen familie is van de president. Voldoende reden voor de first lady om de jongen uit te nodigen voor The State of the Union als special guest. Maar tijdens de speech heeft de jonge Trump het gevecht tegen de slaap verloren en nu is hij uitgeroepen tot een held op sociale media door het anti-Trump-kamp.

De tweede State of the Union (SOTU) van de Amerikaanse president Donald Trump werd bijgewoond door een hele reeks genodigden. De opvallendste naam op de gastenlijst was ongetwijfeld die van de 11-jarige Joshua Trump.

De scholier uit Wilmington, in de staat Delaware, wordt volgens zijn ouders gepest vanwege zijn achternaam sinds The Donald op het politieke toneel verscheen. “Ze schelden hem uit, noemen hem een idioot en zeggen dat hij dom is”, verklaarde zijn moeder Megan Trump Berto. “Hij zegt dat hij zichzelf en zijn achternaam haat, dat hij de hele tijd verdrietig is”, vervolgde ze. Het getreiter werd zo erg dat de ouders in 2017 besloten om hun zoon thuis les te geven.

Zijn verhaal trok de aandacht van de first lady die het bestrijden van cyberpesten als één van haar grootste prioriteiten ziet. En zo schopte hij het tot haar ‘special guest’ op de State of the Union.

De jongen kwam tijdens de speech prominent in beeld want hij zat samen met een andere jonge genodigde, Grace Eline die op negenjarige leeftijd een hersentumor bleek te hebben, op dezelfde rij als de first lady.

Maar de toespraak bleek toch een beetje te saai voor Joshua en ook het late uur (de speech begon pas om 21 uur lokale tijd) eiste zijn tol. De jonge Trump zakte steeds verder weg in zijn stoel en viel uiteindelijk in slaap - en dat ontging de fotografen uiteraard niet. Op sociale media kreeg de scholier applaus van het anti-Trump-kamp.

“Welkom bij het verzet”

“Joshua Trump is nu eens een Trump waar ik helemaal kan achter staan”, klonk het onder meer op Twitter.

“Welkom bij het verzet, Joshua Trump”, luidde het in een andere tweet. Of nog: “Wellicht is hij de slimste Trump”.

“Is hij de best mogelijke persoon met de achternaam Trump? Heel goed mogelijk”, tweette auteur Molly Jong-Fast.

“Wij zijn allemaal Joshua Trump,” verkondigde ene Steve Marmel op de microblogsite. “Echt, ik hou van dit kind.”

Nochtans was de gepeste jongen er nooit op uit om een nationale beroemdheid te worden, laat staan een nationale held. Maar door een speling van het lot werd hij het toch.

