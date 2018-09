Jos Brech wordt morgenmiddag uitgeleverd aan Nederland AW

05 september 2018

11u00

Bron: ANP/ Belga 0 Jos Brech, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998, wordt morgen aan Nederland uitgeleverd. Dat heeft zijn Spaanse advocaat tegen het Nederlandse persbureau ANP gezegd.

De raadsman zei dat Brech na de middag op het vliegtuig wordt gezet. Hij wist geen concreet tijdstip en kon ook niet zeggen naar welk Nederlands vliegveld Brech reist. Het Openbaar Ministerie in Nederland wil geen mededelingen doen over wanneer de verdachte wordt uitgeleverd.



Brech werd op 26 augustus aangetroffen in een afgelegen gebied op ongeveer vijftig kilometer van de Spaanse stad Barcelona. Hij was al sinds begin dit jaar spoorloos. Hij werd nationaal en internationaal geseind nadat zijn DNA via een groot verwantschapsonderzoek in Nederland gelinkt was aan die op de kledij van Nicky Verstappen.

Iemand die het opsporingsbericht had gezien, merkte de Nederlander op in Spanje, waarna hij kon worden opgepakt door de Spaanse politie.