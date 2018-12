Jos Brech ontkent doden Nicky Verstappen (11), maar blijft in de cel - Nicky's moeder schreeuwt hem toe: “Kijk me aan”

Brech: “Ik ben niet de persoon die hem heeft ontvoerd, gedood of misbruikt” Niels Klaassen - Victor Schildkamp - Matthias Van den Bossche

12 december 2018

17u40

Bron: AD.nl 3 Tijdens de eerste zitting in de zaak rond de dood van het Nederlandse jongetje Nicky Verstappen (11), heeft verdachte Jos Brech gezegd ‘niet de persoon is die Nicky heeft ontvoerd, gedood of misbruikt’. Zijn advocaat vindt dat alle DNA-sporen op Nicky’s lichaam ‘niks zeggen’. Desondanks vindt de rechtbank in Maastricht dat Brech in voorlopige hechtenis moet blijven.

De zitting van vandaag was een pro-formazitting waar de stand van het onderzoek wordt besproken. De advocaat van Brech, de verdachte zelf en justitie mogen hun zegje doen.

Brech en zijn advocaat Gerald Roethof blijven aansturen op vrijspraak voor doodslag, misbruik en ontvoering. Tot grote ergernis van de familie van Nicky. Toen de zaak in de loop van de middag werd geschorst, werd Nicky’s moeder Berthie emotioneel. Terwijl Brech de zaal werd uitgeleid, riep ze naar hem: “Kijk me aan!”

Na haar uitbarsting troostte misdaadjournalist Peter R. de Vries haar en begeleidde Berthie naar buiten. De Vries staat de familie al jaren bij. Na afloop van de uitbarsting lichtte De Vries de woede van moeder Berthie toe:”Het stoorde haar dat hij hen niet aan durft te kijken, hij kijkt weg, naar de grond. Toen kon ze zich even niet inhouden. De familie wil graag antwoorden. Hij geeft die niet. Dat is laf.”

“Kindsterfte komt helaas voor”

Brechs advocaat Roethof vindt dat er amper bewijs is tegen zijn cliënt en wilde dat de voorlopige hechtenis zou worden opgeheven. Volgens Roethof ‘kan Nicky ook spontaan zijn overleden’. “Kindsterfte komt helaas voor.” Maar volgens justitie zaten er liefst 21 DNA-sporen van Brech op Nicky, waarvan 18 op de onderbroek, een op z’n pyjama en twee op zijn lijf. Daarbij horen twee haren op z’n onderbroek en één op zijn pyjama: allemaal van Jos Brech, stelt het OM.

De familie van Nicky zat in de rechtszaal pal achter de man die ervan wordt verdacht in 1998 de toen pas 11-jarige jongen te hebben misbruikt en gedood. De grote vraag in deze zaak is: hoe komt Brechs DNA op de kleding van Nicky? Het gaat om een ‘100 procent match’.

Maar daarover zweeg Brech vandaag. Advocaat Roethof zet grote vraagtekens bij de kwaliteit van het bewijs. ,,Er zijn sporen van meerdere personen gevonden. Waarom zijn die minder verdacht dan Jos Brech? Er zijn ook sporen van dieren gevonden. Wat zeggen sporen?”

‘Handdoek’

Wel deed Roethof een aantal suggesties voor mogelijke verklaringen: ,,Mijn cliënt was vaak in hetzelfde natuurgebied. Als hij daar naar toilet gaat, handen afveegt, en Nicky gaat vervolgens ook en gebruikt dezelfde handdoek. Dan kan je DNA zich verspreiden. DNA is nietszeggend in deze zaak.”

Hoewel veel details ter sprake kwamen, ging het vandaag om een pro forma-zitting, nog niet inhoudelijk dus. Nicky’s moeder Berthie, zijn zus Femke en zijn vader Peter ergerden zich geregeld aan de ontkenningen van Brech en vooral de theorieën van advocaat Roethof.

Nicky kan ook spontaan zijn overleden Gerald Roethof, advocaat van Jos Brech

Jos Brech (rode trui, spijkerbroek, baardje) oogde rustig. Bij binnenkomst keek hij niet de zaal in, waar ook de familie van Nicky zit. Brech nam vanmorgen al even het woord: “Ik ben me zeer welbewust dat het heel moeilijk moet zijn voor de familie, zijn gemis en overlijden. Dat moet heel veel pijn doen, en veel verdriet geven. Dat moet moeilijk zijn, maar ik vind het ook moeilijk om de feiten te horen waarvan ik verdacht word, en te zien dat ik daardoor in detentie zit. Ik heb al eerder gezegd: ik ben niet de persoon die Nicky heeft ontvoerd. Maar de kinderporno op mijn computer heb ik wel opgeslagen en bekeken.”

De Nederlandse justitie verdenkt de oud-scoutsleider van doodslag, ontvoering, verkrachting én het bezit van kinderporno. Advocaat Roethof liep eerder vandaag punt voor punt alle verdenkingen en aanwijzingen langs. Over het feit dat Brech lange tijd spoorloos was, bijvoorbeeld: "Zijn moeder viel weg. Hij trok zich terug. Hij is bushcrafter, hij leeft in de natuur. Vluchtte hij voor DNA-onderzoek? Eén derde van de mannen kwam niet opdagen. Zijn zij allemaal daders?”

Roethof klaagt over een onvolledig dossier. Roethof miste onder meer de verklaringen van de tentgenootjes van Nicky (Nicky verdween van een jeugdkamp in het natuurgebied Brunsummerheide (Nederlands Limburg), red.).

Ruzie

Volgens Roethof kan Nicky vanwege die ruzie, waarbij ook de nodige klappen zijn uitgedeeld, zelf zijn weggelopen in plaats van te zijn ontvoerd. ,,De tentgenootjes van Nicky spreken allemaal over weglopen. ‘Ik loop weg’, zou Nicky hebben gezegd.” Nicky’s familie reageerde geïrriteerd op die uitleg: “Wáááát?” klonk het vanuit hun rij stoelen.

Ook ging de advocaat in op het vermeende misbruik van Nicky. Hij vraagt zich af waar justitie dat op baseert, zonder sperma-sporen. Ook wees Roethof op het ontbreken van een duidelijke doodsoorzaak.

Roethof vindt dat zijn cliënt moet worden vrijgelaten, vanwege de onduidelijkheid over Nicky’s doodsoorzaak en het in zijn ogen zwakke dna-bewijs. “Is er wel sprake van een delict,” herhaalde de advocaat. “We mogen hier niet gaan gokken. Dat doe je in een casino, niet in de rechtszaal.”

Afdekken

Maar justitie wil dat Brech in voorlopige hechtenis blijft. Natuurlijk overlijden acht het Openbaar Ministerie uitgesloten. Nicky was kerngezond en was duidelijk neergelegd op de plek waar hij werd gevonden. Het OM denkt dat Nicky door verstikking is overleden, door het afdekken van mond of neus.

Ook haalde justitie details aan over een eerdere zedenzaak uit 1985 waar Brech bij betrokken is geweest: Daarbij pakte Brech jongens van achter vast, voelde in hun onderbroek aan hun piemel en verklaarde later zich aangetrokken te voelen tot jonge jongens. De volgende zogenoemde pro forma-zitting is op 8 maart.