Jos Brech mag enkel contact hebben met advocaat: "Heel vervelend" AW

07 september 2018

13u47

Bron: Belga 0 Jos Brech, de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, krijgt beperkende maatregelen opgelegd. Hij mag de komende twee weken waarschijnlijk geen contact met de buitenwereld hebben, enkel met zijn advocaat.

Roethof, zijn advocaat, zag de beperkingen graag opgeheven, hij noemt deze beslissing van de onderzoeksrechter "heel vervelend".



De advocaat noemt het "niet in balans", omdat onder meer politie, justitie en de familie van Verstappen veel over de zaak naar buiten hebben gebracht, maar hij dat niet mag. "Ik wil het van mijn cliënt geschetste beeld in proportie brengen."



Roethof mag niet vertellen hoe het met Brech gaat. "Maar over het algemeen kan ik vertellen dat het niemand in de koude kleren gaat zitten als je behandeld wordt als een terrorist."

Jos Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. De jongen werd gevonden op de Brunssummerheide, waar hij op kamp was. Na een DNA-match kwam Brech in beeld, maar hij bleek spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied op zowat 50 kilometer van Barcelona.