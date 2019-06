Jos Brech heeft verklaring over Nicky Verstappen op papier “maar wil afwachten” Carla van der Wal

05 juni 2019

11u18

Bron: AD.nl 1 De Nederlander Jos Brech (55) heeft vandaag in de rechtbank aangegeven dat hij een verklaring over de zaak Nicky Verstappen op schrift heeft gezet. De officier wil graag weten wat er in de verklaring staat, maar dat wil Brech niet zeggen. “We worden belemmerd in de verdediging”, geeft hij aan. De man wordt verdacht van de moord op Nicky Verstappen op de Brunsummerheide in Nederlands-Limburg in 1998.

Brech zei vandaag dat hij wil afwachten met het openbaar maken van zijn verklaring totdat hij weet wat de onderzoekers van onder meer het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) concluderen. “Ik wil kaarten achter de hand houden”, zei hij onder meer. Er wordt op dit moment nog gewacht op het einddossier van het NFI omdat er vertraging is opgelopen. De oorzaak is dat de forensisch coördinator van het team om het leven is gekomen bij een ernstig ongeluk.

Brech wil zijn verklaring in de rechtbank doen, en niet bij de politie. Daar heeft hij naar eigen zeggen geen vertrouwen in. De rechtbank nodigt hem in de zitting meerdere malen uitdrukkelijk uit om nu toch zijn verhaal te doen. “Hoe langer het duurt, hoe meer gevolgen het kan hebben voor de waarde van uw verklaring”, spreekt de rechtbank.



Dat Brech geen vertrouwen heeft in de rechtsgang komt volgens hem omdat enkele onderzoekswensen van hem zijn afgewezen.

Advocaat wil hechtenis opheffen

De advocaat van Brech, Gerald Roethof zei vandaag dat hij vindt dat er meer moet worden aangedragen om te verantwoorden dat Brech nog steeds in hechtenis zit. Nu is er onvoldoende bewijs om hem vast te blijven houden, zo zegt hij. “Er is nog altijd geen doodsoorzaak vast te stellen.” Roethof gelooft dus dat er ook geen bewijs is voor een levensdelict.

Volgens Roethof is er geen vluchtgevaar bij Brech en loopt de samenleving geen gevaar. Het Pieter Baan Centrum in Almere, waar Brech is onderzocht, kan niets zeggen over een risico op herhaling. Er zijn volgens het Pieter Baan wel aanwijzingen voor pedofilie, alleen is er te weinig info om daar echt uitspraken over te doen. Roethof benadrukt in zijn pleidooi dat in de afgelopen decennia verder geen nieuwe feiten konden worden opgedist over Brech.

Niet inhoudelijk

Brech (55) zit vandaag voor de derde keer in het beklaagdenbankje. Opnieuw wordt zijn zaak niet inhoudelijk behandeld – dat gebeurt pas na de zomer. Maar de rechtbank moet nog wel besluiten of ze voor die tijd zelf wil gaan kijken op de plaats waar Nicky Verstappen op zomerkamp ging en uiteindelijk dood werd gevonden.



De officieren van justitie die geloven dat Jos Brech daarvoor verantwoordelijk is, hebben de rechters tijdens de vorige zitting gevraagd of ze naar de Brunssumerheide willen gaan. Ook al is de plek des onheils in de afgelopen jaren enorm veranderd, het zou kunnen helpen om een betere inschatting te maken van wat daar volgens hen plaats heeft gevonden, geloven zij. Brech heeft het recht bij zo’n schouw aanwezig te zijn. Brech zelf geeft aan dat hij ‘niet zo veel behoefte heeft aan een bezoek.’

Zwijgen

De afgelopen tijd verbleef Brech in het Pieter Baan Centrum, waar hij wordt geobserveerd zodat deskundigen zijn geestelijke gesteldheid kunnen beoordelen. Peter R. de Vries, de Nederlandse misdaadjournalist die de familie van Nicky Verstappen bijstaat , twittert dat hij benieuwd is “wat voor inzichten dat heeft opgeleverd en of hij heeft meegewerkt”.



Het ligt niet voor de hand dat Brech vandaag iets zal verklaren. Dat is hem al veelvuldig gevraagd. Niet alleen door de politie en de familieleden van Nicky – de moeder schreeuwde het uit toen ze Brech voor het eerst in levende lijve zag – maar afgelopen weekend ook nog, tijdens een bijeenkomst van nabestaanden die allemaal een dierbare verloren, maar nooit een dader veroordeeld zagen worden.

Tot nu volhardt Brech in zijn zwijgen, hoewel advocaat Roethof bezweert dat hij zijn mond open zal trekken, als de tijd daar rijp voor is. Brech houdt het bij korte antwoorden op basale vragen van de rechter, zonder echt op de zaak in te gaan.

Als de rechters besluiten naar de Brunssumerheide te gaan en Brech besluit ook aanwezig te zijn, komt hij hoe dan ook op bekend terrein. Enkele uren nadat Nicky’s lichaam werd gevonden werd Brech tegengehouden door twee marechaussees, die zijn naam noteerden. Brech verklaarde in het holst van de nacht op pad te zijn om scoutingfolders te verspreiden.

Vorig jaar werd Brech alsnog aangehouden als verdachte in de zaak Nicky Verstappen. Hij kwam in beeld tijdens een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek, waarvoor Brech niet kwam opdagen. Hij kon in Spanje worden gearresteerd.