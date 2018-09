Jos Brech ging twee weken na de dood van Nicky Verstappen mee op scoutskamp in ons land David van der Heeden

13 september 2018

02u00 0 Jos Brech, verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, ging nog geen twee weken na de dood van de jongen mee op een zomerkamp van jonge scouts in ons land. Hij hielp er enkele dagen als gastleider, blijkt uit onderzoek van dagblad De Limburger.

Scouting Sint Hubertus uit Nuth verbleef van 22 tot 29 augustus 1998 in Ozo in de Ardennen. De dood van de elfjarige Nicky was reden de tenten op dat kamp dichter bij elkaar te zetten, herinnert een van de leiders zich. Verstappen verdween een kleine twee weken daarvoor tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Nicky's lichaam werd in een sparrenbos nabij het kamp gevonden.

De leiders van scouting Sint Hubertus liepen tijdens het kamp in Ozo extra bewakingsrondes. Tijdens het kamp werd over de tragische dood van Nicky gepraat. De week na zijn verblijf in de Ardennen ging Brech ook mee op kamp met scouting Welten in Broekhuizen.

Dna

Jos Brech kwam vorig jaar in het vizier van justitie toen hij niet reageerde op de oproep om dna af te staan. De Limburger was vervolgens spoorloos, zijn familie gaf hem in april als vermist op. Uiteindelijk bemachtigde de politie alsnog dna van Brech via het team dat zijn vermissing onderzocht. Begin juni bleek dat volledig te matchen met de sporen op de kleding van Nicky Verstappen.

Snel na onthulling van de naam en foto van Brech werd hij 26 augustus in Spanje aangehouden. Brech verbleef in een commune in de heuvels rond Castellterçol, op een uur rijden van Barcelona. Vorige week donderdag werd hij uitgeleverd en momenteel zit hij in alle beperkingen vast in Nederland. Brech mag behalve met zijn advocaat geen contact hebben met de buitenwereld.