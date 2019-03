Jos Brech blijft vastzitten voor moord op Nicky Verstappen Niels Klaassen & Carla van der Wal

08 maart 2019

14u27

Bron: AD.nl, Belga 0 De Nederlander Jos Brech blijft vastzitten. De rechtbank in Maastricht wees vandaag het verzoek af van zijn advocaat om hem vrij te laten. Brech wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de elfjarige Nicky Verstappen ruim twintig jaar geleden.

Volgens de rechtbank in de Nederlandse stad Maastricht zijn er nog altijd voldoende ernstige bezwaren waardoor de vrijlating van Brech niet aan de orde kan zijn. Ook bestaat vluchtgevaar, de verdachte verdween al eerder voor lange tijd. Verder ontkent de 56-jarige Nederlander dat hij iets met de dood van het kind te maken heeft. Toch werd zijn DNA gevonden op de kleding en het lichaam van de jongen. Over hoe dat daar terecht zou zijn gekomen, zwijgt hij.



Tot grote frustratie van de ouders van Nicky Verstappen. “Zolang zij geen antwoorden krijgen, is het moeilijk en slapen ze slecht”, aldus Peter R. de Vries, de Nederlandse misdaadjournalist die voor een doorbraak in de zaak zorgde.



Tunnelvisie

De advocaat van de verdachte, Gerald Roethof, pleitte opnieuw voor vrijlating. Zijn cliënt is volgens hem slachtoffer geworden van een “tunnelvisie” bij het onderzoeksteam. Hij wijst erop dat er nog meer onbekend DNA op Nicky’s kleren is aangetroffen en ondertussen zijn er “verschrikkelijk veel scouts” verhoord door de rechercheurs, zegt Roethof. Nicky verdween immers op een jeugdkamp met de scouts. Een dag later werd hij dood teruggevonden. Volgens de advocaat zijn er geen andere belastende zaken uit de ondervragingen naar boven gekomen: “En er zijn géén negatieve verklaringen.’’ Volgende week gaat Brech voor observatie naar het Pieter Baan Centrum, daar zal zijn geestelijke gezondheid onderzocht worden.

Op 5 juni is de volgende zitting.

Bezoek aan plaats delict

De officier van justitie wil graag dat de rechters zelf naar de Brunssummerheide - de plek waar Nicky vermoord werd - gaan om de situatie te bekijken. Roethof is daar niet tegen, “al is de vegetatie anders. Het grasland van toen, kan nu een bos zijn.” Of Brech zelf aanwezig zal zijn bij dat bezoek aan de heide is nog niet duidelijk. “Dat kan, maar dat hoeft niet”, aldus Roethof. De rechtbank beslist later over een bezoek aan de plaats delict en het natuurgebied.

Verkrachting en doodslag

Het Openbaar Ministerie verdenkt Brech van doodslag, verkrachting en de ontvoering van Nicky Verstappen, die in augustus 1998 dood teruggevonden werd op de Brunssummerheide. Brech kwam uiteindelijk als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. De 56-jarige verdachte deed daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, volgde al snel een match. Brechs DNA werd gevonden op de kleding van de jongen.

Na een internationale klopjacht werd hij in augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, nabij Barcelona. Brech ontkent iedere betrokkenheid.