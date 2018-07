Jorma werkte thuis als sekswerker, tot de gemeente voor de deur stond: “Een fysiotherapeute of een masseuse mag wel aan een man zitten, maar ik niet omdat ik z'n penis aanraak" Jop Van Kempen

12 juli 2018

15u20

Bron: Het Parool 0 Jorma Bos deed sekswerk in haar woning, totdat de gemeente voor de deur stond. Ze hekelt de regelgeving van de overheid, die bepaalt dat ze achter een raam of in een bordeel moet werken.

Jorma Bos (47) houdt van haar honden. Ze zijn vereeuwigd op een schilderij aan de muur. Toby en Puck staan afgebeeld als koning en koningin, op een officieel lijkend staatsieportret. "Ik ben gek op ze," zegt Bos.

Bos is ook gek op seks. Dat is een van de redenen dat ze sekswerker is geworden. Daarnaast betaalt het goed: minimaal 150 euro per uur, een veelvoud van het uurloon dat ze verdiende als manusje-van-alles in een automaterialenwinkel.

Beetje bij beetje is Bos in het sekswerk gerold. Nadat een relatie van 21 jaar was geëindigd, zocht ze contact met mannen via datingapps. Veel mannen wilden alleen seks en Bos was daar best voor in. Ze dacht: ik kan dit ook gewoon ­tegen betaling doen. Ze ging grondig te werk. Ze wilde legaal aan de slag. En ze wilde eigen baas zijn.

