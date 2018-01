Jorge kwam als tienjarig kind op illegale wijze Amerika binnen, 29 jaar later wordt hij alsnog gedeporteerd: "Is iedereen blij nu?" Sven Van Malderen

16u00

Bron: New York Times 0 AP Vader van twee kinderen. Nooit een vlieg kwaad gedaan. En toch werd Jorge Garcia na 29 jaar in de Verenigde Staten gedeporteerd naar zijn thuisland Mexico. Het afscheid van zijn gezin op de luchthaven van Detroit leverde vorige maandag hartverscheurende taferelen op. De zaak verhit tegelijk ook de gemoederen tussen voor- en tegenstanders van een streng immigratiebeleid. "Hoe kan je als regering zo hardvochtig zijn?", vindt de ene. "Hij had meer dan tijd genoeg om zijn papieren in orde te brengen", oordeelt de andere.

Voor zijn vrouw Cindy is Donald Trump de gebeten hond. "We krijgen een nieuwe president en het eerste wat hij doet, is mijn familie uit elkaar rukken. Hopelijk is iedereen nu gelukkig, maar mijn leven heb je kapotgemaakt." Op de luchthaven waren ook verschillende betogers kwamen opdagen. Ze hadden pamfletten bij met daarop de tekst 'Stop separating families'.

Garcia was tien jaar toen hij het land binnengesmokkeld werd. Hij verdiende zijn brood als tuinman en zou altijd het rechte pad bewandelen. In 2005 contacteerde de man zelf de immigratiedienst om een wettelijk statuut te krijgen. Vier jaar later kreeg hij echter het deksel op de neus: hij moest het land verlaten.

Laatste Kerstmis

Onder Obama kreeg de man verschillende keren uitstel, zodat hij toch nog de kans kreeg om een oplossing uit de brand te slepen. In november van vorig jaar kreeg hij echter te horen dat hij helemaal uitgeprocedeerd was. Een laatste Kerstmis met zijn gezin zou hem wel nog gegund worden.

AP

Als Garcia enkele jaren jonger geweest was, zou hij nog in aanmerking gekomen zijn voor het DACA-programma. Obama lanceerde dat systeem om illegalen die voor hun zestiende in de VS aankwamen én die in juni 2012 nog geen 31 jaar waren de garantie te geven dat ze niet zouden worden uitgewezen. De man was op dat moment echter... 32 jaar.

"Waarom nog niet gelukt?"

Volgens Cindy mag haar man nu tien jaar lang geen voet meer zetten op Amerikaans grondgebied. Het enige familielid dat Garcia in Mexico nog heeft, is zijn tante.

In online reacties overheerst het idee dat hij deze situatie vooral aan zichzelf en zijn familie te danken heeft. "Waarom is zijn vrouw boos op de regering-Trump? Ze zou haar pijlen beter richten op het familielid dat hem illegaal in het land gebracht heeft", klonk het. Of nog: "Waarom is het na al die jaren nog niet gelukt? Heeft hij zich wel aan de afspraken gehouden?" En: "Niemand dwingt deze familie uit elkaar, ze kunnen perfect met hem meegaan. Mexico is toch geen hellegat?"