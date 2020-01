Exclusief voor abonnees

Jordy (21) zag hoe vader zijn dochtertje moest loslaten uit skilift: “Zoiets wil ik nooit meer zien”

Sebastiaan Quekel Raymond Boere

13 januari 2020

22u04

Bron: AD

16

Het ongeluk waarbij een Nederlands meisje (9) vorig weekend zwaargewond raakte nadat ze uit een skilift viel in het Duitse Winterberg heeft op toeristen een onuitwisbare indruk achtergelaten. De 21-jarige Jordy was samen met zijn broertje en ouders in de buurt aan het wintersporten toen het dramatische moment plaatsvond. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt en hoop zoiets ook nooit meer van mijn leven te zien.”