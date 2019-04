Jordie-Jay wordt geboren op amper 24 weken, tegen alle verwachtingen in overleeft hij ttr

De kleine Jordie-Jay woog amper 652 gram toen hij afgelopen herfst werd geboren in het Britse James Cook Hospital in Middlesbrough. Mama Kristy Byass (28) was nog maar 24 weken ver in haar zwangerschap toen haar zoontje ter wereld kwam. De overlevingskansen waren volgens de artsen erg klein, maar tegen alle verwachtingen in overleefde de baby.

Kristy en haar partner Ryan Pearce (25) deden hun verhaal aan de Britse nieuwssite ‘Daily Mail’. De zwangerschap verliep aanvankelijk zonder problemen en Kristy voelde zich goed. Niets wees erop dat het kindje veel te vroeg geboren zou worden, maar eind november ging het plots fout. Kristy voelde zich beroerd en besliste naar het ziekenhuis te gaan. Toen ze op de spoeddienst was aangekomen, kreeg de jonge vrouw - die amper 24 weken zwanger was - hevige weeën. Enkele uren later kwam de kleine Jordie-Jay ter wereld.

“De dokters vertelden ons dat onze kleine jongen ernstige longproblemen had, waardoor hij moeilijk kon ademhalen”, zegt Kristy. De ouders kregen meteen te horen dat de overlevingskansen van hun oogappel niet groot waren. “Ze deden alles om hem te helpen, maar hij werd niet beter”, klonk het. Na intense gesprekken met het medische team beslisten de ouders om de machines die de kleine Jordie-Jay in leven hielden, te laten uitschakelen.

Afscheid

Kristy en Ryan probeerden zich naar eigen zegen zo goed mogelijk voor te bereiden op het afscheid van hun baby. De jonge moeder koos zorgvuldig de kleertjes uit die ze haar kleine jongen een laatste keer zou aantrekken en vertelde haar andere zoons (11 en 7 jaar oud) dat ze Jordie-Jay niet mee naar huis kon nemen. “Mijn jongens begonnen hevig te huilen toen ik het slechte nieuws aankondigde. Het was hartverscheurend.”

Toen Kristy haar baby in haar armen hield om afscheid te nemen, kwam ze terug op de moeilijke beslissing. “Ik voelde dat ik hiermee niet kon doorgaan”, vertelt ze. “Ik werd wanhopig en belde naar andere ziekenhuizen voor een tweede opinie. Hij moest en zou beter worden.”

Nadat er drie weken voorbijgingen zonder een sprankeltje goed nieuws, gebeurde alsnog het ondenkbare. “Het medische team merkte op dat onze zoon er stilaan bovenop kwam. Zijn gewicht nam toe en het ademhalen ging steeds vlotter. Uiteindelijk kon de beademingsmachine zelfs uitgeschakeld worden. Mirakels bestaan dus wel degelijk, maar hij heeft nog een lange weg te gaan.”

Als er geen nieuwe problemen opduiken, mag Jordie-Jay wellicht morgen naar huis, zo vertelt het koppel aan ‘Daily Mail’. “Zonder de goede zorgen van het medische team, was hij hier wellicht niet meer geweest vandaag”. Kristy en Ryan willen door hun verhaal te delen andere ouders in een gelijkaardige situatie een hart onder de riem steken.