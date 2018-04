Jordan (22) is voorbeeldige studente en zamelt geld in voor Afrika. Maar thuis achter gesloten deuren ontdekt vriend heel andere kant van haar KVDS

17 april 2018

11u39

Bron: The Sun 7 Ze kwam uit een warm nest, haalde hoge punten op school, deed vrijwilligerswerk met achtergelaten dieren en zamelde geld in voor behoeftige kinderen in Afrika: de Britse Jordan Worth (22) leek de ideale schoondochter. Maar thuis achter gesloten deuren kwam er een heel ander en verontrustend facet van haar persoonlijkheid naar boven. En dat mocht haar vriend aan den lijve ondervinden.

Het waren buren van het koppel uit Stewartby – tussen Londen en Birmingham – die ontdekten dat er iets niet in de haak was en alarm sloegen. Ze hadden de twee al vaker ruzie horen maken en gehoord hoe er dingen door het huis werden gegooid. Iemand had Worth eerder ook al voor het raam gezien met een hamer en een schroevendraaier in de hand en haar vriend horen roepen: ‘Ga van me af. Blijf van mijn hoofd. Doe dat niet.’ Toen de buur de man later zag, merkte die dat hij brandwonden op zijn armen had. Maar hij beweerde dat hij die zelf had toegebracht.

Verschroeid

Vorig jaar in juni besloten buren om toch de politie te bellen toen ze weer geschreeuw hoorden en de jongeman gilde: “Ga van me af, je doet me pijn.’ De hulpdiensten zagen meteen dat hij verwondingen had op zijn hand en tweede- en derdegraadsverbrandingen op zijn armen en benen, die hij zelf had proberen te verbinden. Zo’n vijf procent van zijn lichaam was verschroeid en dat zou permanente littekens achterlaten. Worth bleek kokend water over hem heen te hebben gegoten. (lees hieronder verder)

Bij een onderzoek in het ziekenhuis van Stevenage op 6 juni ontdekten de dokters naast nog meer brandwonden op zijn benen ook sporen van steekwonden op zijn lichaam en ledematen. Enkele dagen later werd Worth in de boeien geslagen. En nu moest ze voor de rechter verschijnen.

Met brio

Die hoorde hoe het koppel elkaar had leren kennen op school in 2012. Ze waren allebei 16 en begonnen een relatie. Later gingen ze ook samenwonen. Maar al snel werd duidelijk dat Worth thuis niet de vrouw was die iedereen kende. De vrouw die uit een liefdevol gezin kwam en het goed deed op school en later ook op de universiteit, waar ze met brio een diploma haalde in de beeldende kunsten. En die zich ontfermde over achtergelaten dieren, geld inzamelde voor kinderen in Afrika en lerares wilde worden. Nee, thuis bleek ze elk aspect van het leven van haar vriend te controleren.

Al vroeg in hun relatie besliste ze bijvoorbeeld welke kleren hij mocht dragen en welke niet, zo klonk het bij openbare aanklager Maryam Syed. Worth isoleerde de man en verbood hem om contact te hebben met zijn familie en vrienden. Ze nam zelfs zijn Facebookprofiel over. (lees hieronder verder)

En het werd nog erger. Want al snel werd ze ook gewelddadig. De man – die lijdt aan een vorm van hydrocefalus (in de volksmond ook bekend als een waterhoofd) – kreeg geen eten en werd geslagen met stompe voorwerpen. Daarna verbood ze hem om naar het ziekenhuis te gaan voor verzorging. Ze goot kokend water over zijn armen, die ze hem dan zelf liet verbinden. Hij werd verscheidene keren opgemerkt met een blauw oog, terwijl hij hinkte of met zijn arm in een draagriem. Negen maanden lang verbood ze hem ook om in hetzelfde bed te slapen als haar.

Contactverbod

Afgelopen vrijdag pleitte de jonge vrouw schuldig aan controlerend en dwingend gedrag in een intieme relatie, het opzettelijk verwonden van haar vriend en het opzettelijk toebrengen van zware lichamelijke letsels. Rechter Nic Madge veroordeelde haar tot 7,5 jaar cel en legde haar meteen ook een contactverbod op. Ze mag voor onbepaalde tijd geen contact meer met haar vriend opnemen. (lees hieronder verder)

“Een celstraf is onvermijdelijk”, zei hij. “Naast het geweld heb je je partner ook voedsel en een degelijke slaapplaats ontzegd. Je hield hem klein en deed er alles aan opdat hij geen contact zou hebben met zijn familie en vrienden. Je gaf toe dat je in het verleden op verscheidene momenten stompe voorwerpen en werktuigen hebt gebruikt om hem te slaan en dat hij daar verwondingen door opliep. Je gaf ook toe dat je kokend water gebruikte om hem te verwonden. En dat je hem steekwonden toebracht met een mes. Je nam zelfs zijn Facebookprofiel over. Er waren elke dag wel discussies, waarbij dingen door het huis vlogen. Dit kunnen we niet laten passeren.”