Jordaanse premier stapt op na massaal protest tegen regeringsbeleid SVM

04 juni 2018

14u47

Bron: Belga 0 De Jordaanse eerste minister Hani Mulki heeft zijn ontslag ingediend bij koning Abdullah. Dat meldt een website die verbonden is aan het Jordaanse leger. Het nieuws wordt ook bevestigd door een anonieme regeringsbron. Al enkele dagen wordt er in Jordanië geprotesteerd tegen de besparingsmaatregelen van Mulki's regering. Die waren opgelegd door het IMF.

Vanmorgen werd Mulki verwacht bij koning Abdullah. Tijdens die ontmoeting diende hij zijn ontslag in, aldus de Hala Akhbar-site.

Mulki werd in mei 2016 aangesteld. Zijn voornaamste taak was de economie en het ondernemingsklimaat doen heropleven. De burgeroorlog in Syrië heeft ook zijn impact op buurland Jordanië.

Begin dit jaar werd een belastingverhoging ingevoerd en werden de subsidies op brood -belangrijk voor de armsten- afgeschaft. Deze beslissingen deden Mulki's populariteit in elkaar zakken.

Duizenden betogers

Gisteren trokken duizenden Jordaniërs de straat op in hoofdstad Amman en andere grote steden. Ook vorige woensdag werd er betoogd. Mulki zei eind vorige week dat het aan het parlement is om een een wet te schrappen die de personen- en vennootschapsbelasting doet stijgen. Het protest breidde daardoor zaterdag nog verder uit. "Door de regering zijn we nu blut", riepen de betogers.

Bij die betogingen werden de afgelopen dagen zestig mensen opgepakt. Volgens de directeur van Openbare Veiligheid gebeurde dat omdat ze betrokken waren bij rellen. Bij de protesten raakten zeker 45 politieagenten gewond.