Jordaanse koning zegt deel van vredesverdrag met Israël op

21 oktober 2018

15u45

Bron: Belga 0 Koning Abdoellah van Jordanië gaat een belangrijke bijlage opzeggen van een in 1994 met Israël afgesloten vredesverdrag. Dat heeft Petra, het officiële Jordaanse nieuwsagentschap, vandaag meegedeeld. De beslissing is doorgegeven aan de Israëlische regering.

De beslissing van Jordanië heeft betrekking op de bijlage die het statuut van de grensgebieden al-Baqura en al-Ghamr (Naharayim en Zofar in het Hebreeuws) regelt.

In 1994 werd afgesproken dat de gebieden eigenlijk toebehoren aan Jordanië, maar om de eigendomsrechten erop aan Israël te verhuren. Die huurovereenkomst had een looptijd van 25 jaar en zou bovendien automatisch worden verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst ten laatste één jaar voor het verstrijken van de termijn opzegt, zo legt de Israëlische krant Haaretz uit.

Concreet: indien Jordanië vanaf 25 oktober 2019 opnieuw zijn soevereiniteit over het gebied wilde uitoefenen, had het land nog tot donderdag de tijd om duidelijk te maken dat het de huurovereenkomst niet wilde vernieuwen. Koning Abdoellah heeft nu duidelijk gemaakt dat hij die mogelijkheid ook zal benutten.

Petitie

“Al-Baqura en al-Ghamr zijn Jordaans grondgebied en zullen Jordaans blijven", zo citeert Petra de vorst.

De beslissing komt er mede onder druk van heel wat protestacties van de Jordaanse bevolking. Ook hadden volgens Haaretz 87 Jordaanse parlementsleden een petitie daarvoor ondertekend.

Jordanië was in 1994 het tweede Arabische land (na Egypte in 1979) dat een vredesverdrag sloot met Israël. Maar de laatste jaren zijn de spanningen tussen Amman en Tel Aviv weer toegenomen. Beide landen zijn het onder meer oneens over het statuut van Jeruzalem en van de Tempelberg. Ook de schietpartij waarbij een bewaker van de Israëlische ambassade in Amman twee Jordaniërs doodschoot, in juli 2017, verzuurde de betrekkingen.