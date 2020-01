Jordaanse koning bezorgd over heropleving IS in Irak en Syrië TT

13 januari 2020

09u19

Bron: Belga 1 De terreurgroep Islamitische Staat (IS) vestigt zich opnieuw in het zuidoosten van Syrië en het westen van Irak, aldus de koning van Jordanië, Abdullah II, aan de Franse tv-zender France 24. De Jordaanse koning reist de komende dagen af naar Brussel, Straatsburg en Parijs. Tijdens zijn bezoek wil hij met zijn Europese partners spreken over de beste manier "om de temperatuur te doen dalen" in de regio, waar de spanningen tussen Teheran en Washington sterk zijn opgelopen.

"Wat me het meest verontrust, is de heropflakkering en hernieuwde kracht van IS in de loop van het jaar, niet alleen in het zuidoosten van Syrië maar ook in het westen van Irak", aldus de vorst aan France 24. "Dat zal een probleem worden voor Bagdad. We zullen daar moeten zijn om de Irakezen te helpen deze bedreiging te behandelen voor ons allen, niet enkel voor de regio maar ook voor Europa en de hele wereld."

In Europa zal de koning het ook hebben over de spanningen tussen Teheran en Washington. "Tot op heden lijkt het erop dat we een de-escalatie meemaken. We hopen dat die tendens zich voortzet", aldus koning Abdullah. "Wat in Teheran zal gebeuren, zal gevolgen hebben voor Bagdad, Amman, Beiroet en voor het Israëlisch-Palestijns vredesproces", zei hij nog. "In de komende maanden zouden we de juiste toon voor de regio kunnen vinden, om de temperatuur te doen dalen."

Libië

In Libië is gisteren een staakt-het-vuren ingegaan, op initiatief van Turkije en Rusland, na meer dan negen maanden van dodelijke gevechten aan de poorten van hoofdstad Tripoli. De Jordaanse koning hekelt daarbij de "versterking van buitenlandse strijders uit Syrië". "Verschillende duizenden buitenlandse strijders hebben Idlib verlaten via de noordgrens en zijn in Libië aangekomen", zei hij. Ook daarover zal hij het met zijn Europese partners hebben.

Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten behoren tot de landen die het wapenembargo op Libië hebben geschonden. Zij stuurden militaire uitrusting naar generaal Khalifa Haftar, de sterke man in het oosten van Libië die zich sinds april 2019 meester probeert te maken van Tripoli. Dat blijkt uit een rapport van VN-experten.

Turkije steunt daarentegen openlijk de regering van premier Fayez al-Sarraj, de leider van de Libische regering van nationale eenheid (GNA). Volgens diplomatieke bronnen leverde Turkije materiaal aan de troepen van de premier, zoals pantserwagens en drones.