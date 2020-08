Joodse vader en zoon willen niet naast vrouw zitten, Melanie (38) klaagt easyJet aan Sebastiaan Quekel

28 augustus 2020

15u59

Bron: AD.nl - Haaretz - The Guardian 28 Een Brits-Israëlische vrouw sleept easyJet voor de rechter, omdat de lagekostenmaatschappij haar na bezwaren van medepassagiers had gevraagd van stoel te wisselen. Twee Joodse mannen weigerden, vanwege hun geloof, naast de dame te zitten. De 38-jarige Melanie Wolfson spreekt van vrouwendiscriminatie en eist ruim 16.000 euro schadevergoeding van de Britse luchtvaartmaatschappij.

Wolfson, een Britse fondsenwerver die dertien jaar geleden naar Israël verhuisde en momenteel in Tel Aviv woont, eist ​​ook dat easyJet haar cabinepersoneel voortaan verbiedt om vrouwen te vragen om van stoel te wisselen vanwege hun geslacht, meldt de Britse krant The Guardian.

Beledigd en vernederd

Volgens het dagblad betaalde Wolfson in oktober extra voor een zitplaats aan het gangpad op haar vlucht van Tel Aviv naar Londen. Een strikt orthodoxe man en zijn zoon, die in de rij zaten toen ze aankwam, vroegen Wolfson om van stoel te ruilen met een heer die een paar rijen verderop zat. De Britse voelde zich ‘beledigd en vernederd’ door het verzoek.



“Het was de eerste keer in mijn volwassen leven dat ik werd gediscrimineerd omdat ik een vrouw ben”, vertelt Wolfson tegen het Israëlische dagblad Haaretz. “Ik zou het geen enkel probleem vinden om van stoel te wisselen als leden van een familie of vrienden bij elkaar wilden zitten, maar het feit dat mij werd gevraagd dit te doen omdat ik een vrouw ben, was de reden dat ik weigerde.”

Gratis drankje

Een stewardess hoorde van het tumult en besloot in te grijpen. Ze bood Wolfson een gratis drankje aan als stimulans om te verhuizen van plek. Om een verdere vertraging van de vlucht te voorkomen stemde Wolfson in om van plek te wisselen. Met grote tegenzin weliswaar. “Er waren passagiers die dit zagen gebeuren en die niets zeiden.” Twee maanden later overkwam Wolfson precies hetzelfde.



Opnieuw vroegen twee orthodox-joodse mannen haar om van plaats te wisselen. Wolfson diende vanwege beide incidenten een klacht in bij de luchtvaartmaatschappij, maar toen ze daar geen reactie op kreeg, diende ze met de hulp van Israel Religious Action Center een officiële aanklacht in tegen easyJet voor het schenden van de Israëlische wet. Die verbiedt discriminatie op basis van geslacht.



In een verklaring aan The Guardian meldt easyJet: “We nemen dergelijke claims zeer serieus. Hoewel het ongepast zou zijn om commentaar te geven, aangezien deze kwestie momenteel het onderwerp is van juridische procedures, discrimineren we op geen enkele grond.”

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat er ophef ontstaat rondom dit onderwerp. In juli oordeelde het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens dat luchtvaartmaatschappij KLM vrouwen discrimineert door hen te vragen van plaats te veranderen na bezwaren van orthodox-joodse passagiers.



Vorig jaar mei kreeg de vrouw van de linkse politicus Ronald van Raak (SP) op een vlucht van New York naar Amsterdam een zitplaats toegewezen naast een orthodox-joodse man, maar die weigerde naast een vrouw te zitten. Om de vlucht door te laten gaan moesten de Van Raaks met tegenzin elders gaan zitten.



De mensenrechtenwaakhond oordeelde dat de KLM in de toekomst de dader van discriminatie moet aanspreken en niet het slachtoffer. KLM maakte een ‘verboden onderscheid’ op grond van geslacht, aldus het College. Het personeel moet duidelijk worden gemaakt dat deze handelswijze niet kan.