Joodse organisaties klagen "dramatische toestand" voor joden in Europa aan KVE

21 november 2018

16u48

Bron: Belga 0 De joden in Europa voelen zich steeds meer bedreigd door toenemend antisemitisme. Dat klaagt de koepelorganisatie European Jewish Congress aan op een top rond de strijd tegen antisemitisme in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

De zowat 1,5 miljoen joden in Europa worden steeds vaker geconfronteerd met incidenten van antisemitische aard, zegt Ariel Muzicant, de vicevoorzitter van European Jewish Congress. Muzicant stelde samen met wetenschappers een 150 pagina's tellend handboek voor met maatregelen om antisemitisme tegen te gaan. "We staan op een tweesprong", zo duidt hij het belang van de actie.

“Normalisering” van de jodenhaat

Een van de oorzaken die de deelnemers naar voren schuiven, is de "normalisering" van de jodenhaat die dreigt te ontstaan door veelvuldige opmerkingen op sociaalnetwerksites. "Die opmerkingen worden gewoon aanvaard, er is geen weerstand", zo luidt de kritiek. De recente aanslag op een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburg, wijst er volgens de joodse organisaties op dat ook het eigenlijke geweld daardoor toeneemt.

De conferentie in Wenen is een initiatief van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz, die nog tot het eind van het jaar de voorzitter is van de Europese Raad. Volgens de christendemocraat Kurz, die samen met het extreemrechtse FPÖ in de Oostenrijkse regering zit, moet de conferentie ook het Europese bewustzijn voor de Israëlische veiligheidsbehoeften vergroten.