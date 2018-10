Joodse leiders wijzen naar Trump na schietpartij Pittsburgh, moslims halen duizenden dollars op Redactie

29 oktober 2018

07u40

Bron: afp 0 Een groep joodse leiders uit Pittsburgh beschuldigt in een open brief Donald Trump ervan dat hij de beweging van 'white supremacists' of blanke racisten "moed heeft doen vatten". Zo heeft hij voor een deel verantwoordelijkheid aan de dodelijke aanslag van zaterdag op de synagoge 'Tree of Life' in Pittsburgh, in het hartje van de wijk Squirrel Hill. Intussen hebben moslims al heel wat geld ingezameld voor de slachtoffers van de schietpartij.

In totaal kwamen er zaterdag elf personen om het leven, bijna allemaal 60-plussers. De politie kon de dader oppakken en identificeren. Het gaat om Robert Bowers (46), die verklaarde dat hij wou "dat alle joden sterven".

"De voorbije drie jaar hebben uw woorden en uw beleid de blanke nationalistische beweging moed doen vatten. Ze blijft maar groeien. Uzelf noemde de moord kwaadaardig, maar het geweld van gisteren is het directe resultaat van uw invloed", zeggen de religieuze verantwoordelijken in hun open brief.

Niet welkom

Ze roepen Trump op om "zonder voorbehoud het blanke nationalisme te veroordelen en te stoppen met alle minderheden in het vizier te nemen en in gevaar te brengen".

Ook vragen ze "om te stoppen met migranten en vluchtelingen steeds de schuld te geven, en zich te verbinden tot een democratisch beleid dat de waardigheid van iedereen erkent".

Zolang hij dat niet doet, is Trump niet welkom in de stad, klinkt het in de brief. De Amerikaanse president kondigde al aan dat hij een bezoek wil brengen aan Pittsburgh.

Crowdfunding

Een crowdfundingcampagne van twee Amerikaanse moslimgroeperingen is erin geslaagd om meer dan 110.000 dollar in te zamelen voor de overlevenden en naasten van de elf personen die omkwamen bij de schietpartij.

De campagne via website Launchgood bereikt na 6 uur het doel van 25.000 dollar, en na 24 uur 50.000 dollar. Het huidige doel is 125.000 dollar. Rond 7 uur Belgische tijd stond de teller op ruim 110.000 dollar. De crowdfundingcampagne is het werk van CelebrateMercy en MPower Change, twee non-profitorganisaties van Amerikaanse moslims.

Boodschap van eenheid

“We willen het kwade beantwoorden met het goede, zoals ons geloof vraagt, en een op die manier een krachtige boodschap van mededogen uitzenden”, zeggen de organisaties in een persbericht. De winsten van de campagne zullen naar de gewonden gaan en naar de families van de dodelijke slachtoffers, onder meer om de kosten te dekken voor begrafenissen en zorg.

“Via deze campagne hopen we om een boodschap uit te zenden van eenheid tussen de joodse en de moslimgemeenschap. Er is geen plaats voor dit soort haat en geweld in Amerika”, zeggen de organisaties. “We bidden dat dit een gevoel van veiligheid en vrede terugbrengt in de gemeenschap van Amerikaanse joden, die ongetwijfeld door deze gebeurtenis erg geschokt is.”