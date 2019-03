Joodse herdenkingssteen in Straatsburg beschadigd door verstrooide (?) chauffeur, geen antisemitische daad AW

08 maart 2019

16u25

Bron: Belga 0 De beschadiging die vorige week werd vastgesteld aan een monument voor de synagoge in Straatsburg, had niets te maken met antisemitisme. Uit beelden van bewakingscamera's is gebleken dat het monument simpelweg werd aangereden door een achteruitrijdende auto, en vervolgens omviel. Dat meldt de lokale krant Dernières Nouvelles d'Alsace.

De bestuurder van de auto is ook geïdentificeerd, en hij zal zich in juni moeten verantwoorden voor de rechter.



Vorige week zei de burgemeester van Straatsburg, Roland Reis, dat hij uitging van een antisemitische daad. In Frankrijk wordt de laatste maanden immers een opmerkelijke stijging van antisemitisme vastgesteld - in 2018 tekende het ministerie van Binnenlandse Zaken een stijging op met 74 procent.



De synagoge werd in 1940 in brand gestoken door de nazi's, en in 1941 werd de ruïne tot ontploffing gebracht. Ter herdenking werd er een steen geplaatst. Op de honderden kilo’s wegende steen staat een tekst over de vernietiging van de oude synagoge door de Duitse bezetters in 1940. “Hier stond sinds 1898 de synagoge van Straatsburg, op 12 september door de nazi’s in brand gestoken en vernield.”

Drie weken eerder raakte een geval van grafschennis, op de joodse begraafplaats in Quatzenheim, bekend.