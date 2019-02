Joodse filosoof die werd uitgescholden door gele hesjes: “Ik voelde de haat” LH

24 februari 2019

15u00

Bron: The Guardian 1 De beroemde Joods-Franse filosoof Alain Finkielkraut heeft in een gesprek met de Britse zondagskrant The Observer teruggeblikt op het incident waarbij hij vorige week in Parijs werd belaagd door gele hesjes. Demonstranten riepen volgens omstaanders leuzen als ‘Rot op, smerige zionist’, ‘Vuile jood!’ en ‘Frankrijk is van ons!’. Finkielkraut noemt het antisemitisme in Frankrijk een “zorgwekkende ontwikkeling”.

Na een rustig begin namen de wekelijkse protesten van de gele hesjes vorige week zaterdag gedurende de middag een gewelddadige wending. Vooral in Parijs werd de situatie gespannen toen de stoet demonstranten de Franse filosoof Alain Finkielkraut tegenkwam. Ze riepen antisemitische leuzen naar de man van Pools-Joodse origine. Finkielkraut, wiens vader die de deportatie van Parijs naar het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau overleefde, werd onder meer uitgemaakt voor ‘haatzaaier’ en ‘zionist’. De filosoof krijgt het advies ‘op te lazeren’. “Frankrijk is van ons.”

“Een uitbarsting van haat in zijn zuiverste vorm”, schreef minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner in een reactie. Ook president Macron zei de beledigingen niet te tolereren.

Steun aan gele hesjes

“Ik heb hier in Parijs mijn thuis, maar niet voor deze mensen. Diegenen die ‘ga terug naar Tel Aviv’ riepen, geloven dat Israël gestolen land is, dus ze zeggen dat ik hier geen plaats heb”, aldus de filosoof. Hij noemde het antisemitisme een nieuwe wind die door Europa blaast. “Waarom viseren zij ons? Niemand weet het”, aldus Finkielkraut, die in het verleden de gele hesjes steunde en ervan overtuigd is dat hij niet aangevallen is door “gewone” gele hesjes. “Het is erg zorgwekkend.”

“Ik voelde de haat, de vijandigheid”, zegt Finkielkraut. “Ik voel deze toename van vijandigheid al geruime tijd, maar dit was echt choquerend. Ik ben niet bang, dus laten we niet overdrijven, en ik zal de manier waarop ik leef niet veranderen, maar het is zorgwekkend dat er nu delen zijn in Frankrijk waar ik mij niet meer kan begeven.”

Antisemitische golf

De afgelopen weken zijn er in Parijs ook verschillende antisemitische inscripties ontdekt. Zo werden foto’s van de Franse politica en holocaustoverlevende Simone Veil op de gevel van het gemeentehuis van het 13de arrondissement, besmeurd met een hakenkruis. In een reactie kwamen vorige dinsdag in onder meer Parijs en Rijsel duizenden Fransen op straat om te protesteren. Twee dagen later werd echter opnieuw graffiti ontdekt op gevels van gebouwen, straatmeubilair en een kerkhof in Parijs.

Volgens de filosoof is het antisemitisme in Frankrijk “een tweekoppig monster”. “De eerste golf is het historische racisme, gesymboliseerd door de Dreyfus-affaire (waarbij de Joods- Franse officier Alfred Dreyfus in 1894 werd gearresteerd voor spionage voor Duitsland, nvdr.) en het naziregime van Vichy (het autoritaire regime van maarschalk Pétain collaboreerde met de Duitse bezetter, nvdr.). Het is het bijna institutioneel racisme.”

De tweede golf is iets anders dan de klassieke vorm en wordt vooral ondersteund door een radicale vorm van islam, aldus Finkelkraut. Het feit dat een van zijn belagers een 36-jarige moslim was, versterkt die visie. “Het werd naar Frankrijk gebracht door migranten. Het wordt mee doorgegeven door bepaalde extreemlinkse bewegingen. Maar als we dit aangeven, worden we zelf racist genoemd en beschuldigd van discriminatie. Maar ik bekritiseer geradicaliseerden en extremisten, en niet de islam in het algemeen”, aldus Finkelkraut.

Jeremy Corbyn

Tot slot maakt de filosoof zich nog zorgen over het antisemitisme binnen de Labour-partij. Hij is niet mals voor de partijleider Jeremy Corbyn. “Als hij Downing Street 10 (de Londense ambtswoning van de Britse premier) binnenstapt, zou het de eerste keer zijn sinds Hitler dat een grote Europese natie geleid wordt door een leider die duidelijk antisemitische trekjes heeft.”