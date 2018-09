Joods restaurant aangevallen in Chemnitz: "Dit roept slechtste herinneringen aan jaren '30 op" ADN

08 september 2018

11u39

Bron: Belga 10 Een Joods restaurant in de Oost-Duitse stad Chemnitz is het doelwit geworden van een antisemitische aanval, in de marge van de extreemrechtse protesten die er al twee weken voor spanningen zorgen. Dat hebben de autoriteiten vandaag meegedeeld.

De feiten dateren volgens Die Welt en Freie Presse van 27 augustus, en vonden plaats in de marge van een extreemrechtse demonstratie na de moord op een 35-jarige Duitser waarvan asielzoekers verdacht worden.

Een tiental mensen, in het zwart gekleed en met gemaskerde gezichten, vielen het Joodse restaurant "Schalom" aan. Ze gooiden stenen, flessen en een metalen pijp naar het etablissement. De eigenaar, Uwe Dziuballa, raakte gewond aan de schouder. Hij opende zijn zaak in 2000, nadat hij de Verenigde Staten had verlaten. Zijn restaurant werd al verschillende keren geconfronteerd met antisemitische daden.

De politie van de deelstaat Saksen bevestigt aan Die Welt dat er een klacht is ingediend. Volgens een woordvoerder van het regionale ministerie van Binnenlandse Zaken is momenteel "een politiek gemotiveerde daad met een antisemitische achtergrond" het meest plausibel.

"Dit roept de slechtste herinneringen aan de jaren 1930 op", zei regeringsafgevaardigde Felix Klein aan Die Welt over het incident.

