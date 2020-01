Joods koppel, uit vliegtuig gezet voor ‘lichaamsgeur’, dient klacht in YV

31 januari 2020

15u46

Bron: USA Today 1 Een Joods koppel uit de Amerikaanse staat Michigan heeft een klacht ingediend tegen de luchtvaartmaatschappij American Airlines voor discriminatie. Eerder deze maand moesten ze een vliegtuig verlaten, nadat medewerkers vonden dat ze te hard stonken, bericht de Amerikaanse krant USA Today.

Yehuda Yosef Adler, zijn vrouw en hun 19-maand oude baby mochten niet mee op het vliegtuig van Miami naar Detroit. Volgens de klacht die ze indienden, beweerde iemand van het grondpersoneel dat hij hun “soort” mensen, orthodoxe Joden, kende en dat ze zich maar een keer per week zouden wassen.

Enkele minuten nadat ze op het vliegtuig zaten, vertelde het cabinepersoneel het gezin dat er een noodgeval was en dat ze het vliegtuig moesten verlaten. Pas daarna hoorde ze dat de piloot hen van het vliegtuig wou, wegens hun lichaamsgeur.

Zelfde ochtend nog gewassen

Volgens de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij klaagden passagiers en het personeel over de geur van Yehuda Adler. Toch had het gezin zich dezelfde ochtend gewassen, staat er in de klacht.

De luchtvaartmaatschappij zei dat ze al de eigendommen van het gezin van het vliegtuig zou halen, maar het toestel zou toch vertrokken zijn met al hun koffers en kinderwagen aan boord.

De luchtvaartmaatschappij reageerde in een verklaring donderdag: “Ons personeel zorgde ervoor dat het gezin op hotel kon, maaltijden kreeg en dat ze de volgende ochtend met een andere vlucht naar Detroit kon.” Geen enkele van de beslissingen van het team zouden gebaseerd zijn op de religie van het gezin. “De keuze om het gezin van het vliegtuig te verwijderen was voor het comfort van de andere passagiers”, aldus American Airlines.