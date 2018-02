Jongste Schotse kindermoordenaar (nu 39) choqueert nabestaanden van 'vergeten kleine Jamie' op Facebook Joeri Vlemings

10 februari 2018

15u58

Bron: Daily Record 0 De beestachtige moord van twee tieners op de kleine Jamie Bulger haalde het wereldnieuws. Minder bekend is de moord op het driejarige Schotse jongetje, Jamie Campbell, drie jaar eerder. De dader, Richard Keith, was zelf amper elf jaar. Hij zat maar acht jaar vast. De nabestaanden van Jamie vonden hem op Facebook en zijn daar kapot van. Ze voelen zich onrecht aangedaan.

Jamie Campbell was maar drie jaar toen Richard Keith hem in augustus 1990 weglokte uit de tuin van zijn oma in Drumchapel bij Glasgow. De elfjarige Keith sloeg Jamie met stokken en stenen en verdronk hem daarna. Schotland was in shock door de daden van de jongste moordenaar van het land. Uit het onderzoek bleek dat Keith nog een andere driejarige in Drumchapel had geslagen en aangevallen met een zakmes.

De brutale moord doet denken aan hoe de Britse tieners Jon Venables en Robert Thompson de kleine Jamie Bulger toetakelden. Jon Venables krijgt tot vandaag media-aandacht. In tegenstelling tot de zaak van Jamie Campbell. Jamies nicht, Kimberley McPhillips (31), spreekt van een vergeten tragedie. Ze zegt dat de familie erg aangedaan is door de Facebookposts van Richard Keith, die in 1999 op z'n twintigste al de gevangenis mocht verlaten. Hij was veroordeeld voor doodslag, niet voor moord. "Het voelt aan als een onrecht dat hij op Facebook kan een openbaar profiel heeft, waarop de familie van zijn slachtoffer kan zien hoe hij een nieuw leven heeft opgebouwd", zei McPhillips aan de Daily Record. "Mijn tante en nonkel rouwen nog elke dag. Ze zullen nooit over het verlies van Jamie heen geraken. Dit is een slag in het gezicht voor hen."

McPhillips zegt dat ze niet uit is op "vergelding" maar vindt dat "Keith een andere identiteit zou moeten aannemen en zich niet op sociale media zou mogen vertonen, uit respect voor de nabestaanden van zijn slachtoffer". Ze heeft het er moeilijk mee dat niemand zich de Schotse Jamie lijkt te herinneren, terwijl Jamie Bulger nog vers in het geheugen zit.

Jamie Campbell en zijn drie zussen werden grootgebracht door hun tante en oom, Kim en Robert Gallagher, nadat hun moeder was omgekomen in een brand. Jamie was toen elf maanden.

Over de vrijlating van Keith in 1999 uitte Kim Gallagher destijds haar ongenoegen: "Keith is het kwade ten top en het kwade kan je niet genezen. Ik kan de gedachte niet aan dat hij gewoon door de straten zal wandelen."