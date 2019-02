Jongste Congreslid ooit neemt het op tegen “Republikeinse establishment” in eigen stripverhaal LH

27 februari 2019

12u46

Bron: The Guardian, CNN 0 De hype rond het Amerikaanse Congreslid Alexandra Ocasio-Cortez lijkt nog lang niet voorbij. Stripuitgeverij Devil’s Due Comics, die eerder al een satirische strip over voormalig Amerikaans president Barack Obama uitbracht, hangt een nieuwe uitgave volledig op aan haar persoon. Het stripverhaal zal in mei verschijnen.

De nu 29-jarige Alexandra Ocasio-Cortez, kortweg AOC, schopte het in november tot jongste Congreslid ooit in de VS. En de grens van haar populariteit lijkt nog lang niet bereikt. Ze telt een intussen een indrukwekkende 5,8 miljoen volgers op sociale media: bijna 3,3 miljoen op Twitter en 2,5 miljoen op Instagram. Met het filmpje van haar allereerste speech voor het Huis van Afgevaardigden brak ze begin dit jaar zelfs het Twitterrecord van de Amerikaanse tv-zender C-Span. In de eerste twaalf uur werd de video liefst 1,16 miljoen keer bekeken.

Nu krijgt AOC, die zich een fan noemt van stripverhalen, in mei een eigen comic. Het verhaal dat de titel ‘Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force’ kreeg, wordt aangekondigd als “een satire die zijn pijlen richt op Washington” en “niemand zal sparen”. Ocasio-Cortez zal het opnemen tegen het establishment van de Grand Old Party (GOP) van president Donald Trump.

Wonder Woman

De politica prijkt met een wit pak en smartphone in de hand op de cover met het Capitool in Washington D.C., waar het Amerikaanse Congres zetelt, op de achtergrond. Voor een speciale uitgave wordt ze zelfs afgebeeld mét een zwaard en in een Wonder Woman-achtig pak. “We zijn het niet over alles met elkaar eens, maar we delen dezelfde opwinding over de nieuwe wind die het Congres brengt. Ik hoop dat deze uitgave even bevrijdend is voor de lezers als ze voor ons is geweest”, aldus de uitgever.

Een deel van de opbrengst van de verkoop zal gedoneerd worden aan United Service Organisation, een organisatie die militairen en hun families steunt, en RaicesTexas.org, een organisatie die juridische hulp verleent aan immigranten.

Barbaarse Obama

In 2009 verscheen bij Devil’s Due Comics ‘Barack The Barbarian’. Die strip draaide rond een gespierde, barbaarse versie van toenmalig president Barack Obama, bijgestaan door opvallende versies van Hillary Clinton (toen minister van Buitenlandse Zaken) en toenmalig Republikeins gouverneur van Alaska Sarah Palin. Zij namen het op tegen ‘Overlord Boosh’, gemodelleerd op George W. Bush.