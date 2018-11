Jongste Amerikaanse parlementslid verhuist nog niet naar Washington, omdat ze huur niet kan betalen bvb

10 november 2018

18u57

Bron: Belga 0 Alexandria Ocasio-Cortez werd bij de tussentijdse verkiezingen van deze week de jongste vrouw die ooit verkozen werd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Maar een verhuis naar Washington zit er nog niet meteen in. In The New York Times bekende de 29-jarige uit The Bronx dat ze geen geld heeft om de huur te betalen.

Met een progressieve campagne rond armoedebestrijding en ongelijkheid raakte Ocasio-Cortez dinsdag verkozen. Vanaf januari zetelt ze in het Huis van Afgevaardigden, maar ze zal er pas een appartement kunnen huren wanneer ze een salaris als parlementslid ontvangt. "Ik spaar al de hele campagne her en der wat geld, en hoop dat ik zo januari haal", zei ze aan The New York Times.

Later voegde Ocasio-Cortez op sociale media toe dat haar situatie nogmaals aantoont dat het Amerikaanse kiessysteem nadelig is voor mensen uit de arbeidersklasse. De 29-jarige New Yorkse met Puerto Ricaanse roots verdiende tot begin dit jaar bij in restaurants om haar salaris als sociaal werker aan te vullen. Vorig jaar verdiende ze ongeveer 26.500 dollar.



Op sociale media kreeg de bekentenis van Ocasio-Cortez heel wat steun, maar er is ook kritiek. Zo suggereerde presentator Ed Henry van televisiezender Fox News dat het jonge parlementslid een loopje met de waarheid nam omdat ze een peperdure outfit droeg voor een fotoshoot van een magazine. Ocasio-Cortez antwoordde op sociale media dat die kleren haar enkel geleend werden voor de shoot.