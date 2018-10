Jongste Afrikaanse miljardair (43) weer thuis na ontvoering mvdb

20 oktober 2018

06u13

Bron: AD.nl 0 De Afrikaanse miljardair Mohammed Dewji, die ruim een week geleden in Tanzania werd ontvoerd, is weer veilig thuis. Dat meldde het familiebedrijf zaterdag.

Dewji, directeur van de METL Group, werd vorige week donderdag door vier gemaskerde mannen ontvoerd in de hoofdstad Dar es Salaam van Tanzania toen hij onderweg was naar de fitness voor zijn gebruikelijke gymsessie.

Volgens Forbes heeft de 43-jarige ondernemer, die in eigen land ook wel bekend staat als simpelweg 'Mo’, een vermogen van 1,5 miljard dollar. Daarmee is Dewji de jongste miljardair van Afrika.

“Ik ben veilig teruggekeerd”, zegt hij in een verklaring van de METL Group, waarin hij de mensen bedankt die aan zijn vrijlating hebben meegewerkt, waaronder de politie. Het bedrijf geeft geen informatie over hoe hij is vrijgekomen. Er zouden drie arrestaties zijn verricht, melden lokale media. De familie van Dewji liet eerder weten bereid te zijn een miljard Tanzaniaanse shilling (376.000 euro) te betalen voor informatie die zou leiden tot zijn vrijlating.