Jongetje verkoopt popcorn om geld in te zamelen voor harttransplantatie opa

21 mei 2019

17u54 0 Een jongen uit Indiana in de Verenigde Staten verkoopt popcorn voor een wel heel bijzonder doel: de harttransplantatie van zijn opa. Hij heeft al zo’n driehonderd dollar ingezameld en hoopt in totaal vijfhonder dollar te kunnen verdienen.

Owen Holmes heeft altijd al een speciale band gehad met zijn opa. “Toen ik jonger was, gingen we altijd bij hem thuis modelraketten bouwen en dan gingen we die lanceren in het park”, vertelt hij.

Toen hij er achter kwam dat zijn grootvader een hartoperatie moest ondergaan, vond hij dat hij zijn steentje moest bijdragen. De mama van Owen hielp hem om contact te leggen met een popcornmerk dat hem wou helpen. Ze startten een inzamelactie en haalden al snel driehonderd dollar op.

Honderd dollar

“Toen ik begon, hoopte ik gewoon op honderd dollar zodat ik mijn opa een klein biljet kon geven”, vertelt Owen. Hij wil niet dat zijn opa zich naast zijn gezondheid ook nog zorgen moet maken om geld.

Elke dag na school gaat hij langs de popcornfabrikant om nieuwe bestellingen af te halen, die hij vervolgens rondbrengt. “Ik hoop gewoon dat we er door geraken en dat ik weer modelraketjes kan bouwen met mijn opa”, zegt hij.