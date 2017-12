Jongetje van zes gedood door politiekogels in VS EB

21u44

Bron: ANP 1 AP Een vrouw laat haar tranen de vrije loop op de plaats waar het jongetje omkwam. Een zesjarig jongetje is in de VS om het leven gekomen door politiekogels toen agenten het vuur openden op een vrouw die zij achterna zaten. De vrouw kwam ook om.

Het incident gebeurde in Schertz, een dorp bij de stad San Antonio (Texas). De dertigjarige vrouw werd achtervolgd omdat ze een auto zou hebben gestolen. Toen ze probeerde in te breken greep de politie in. Uiteindelijk openden de politiemensen het vuur. Een van de kogels ging door de muur van een caravan en raakte de jongen.

De politie spreekt van een tragisch incident dat wordt onderzocht, aldus Amerikaanse media.

AP

AP