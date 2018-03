Jongetje van virale foto is nu vermist na bizar ongeval TK

29 maart 2018

07u49

Bron: Washington Post, ANP 0 In 2014 ging een foto van Devonte Hart (toen 11) de wereld rond, nadat hij al huilend in de armen van een politieagent was gevallen. Nu is het jongetje vermist en misschien zelfs om het leven gekomen bij een vreemd ongeval. De wagen van het gezin werd onderaan een klif teruggevonden, maar niemand weet goed wat er precies gebeurd is.

Vanmorgen raakte het nieuws bekend dat een gezin met zes kinderen in de Amerikaanse staat Californië van een klif was gereden. De SUV, met daarin vermoedelijk twee vrouwen en hun zes kinderen tussen de negentien en twaalf jaar oud, reed de afgrond in langs de kust in Mendocino County (ten noorden van San Francisco). De wagen kwam na een val van zo'n dertig meter in zee terecht, waar een voorbijganger hem een aantal uren later in het water zag liggen. Volgens de sheriff droegen de kinderen geen gordel, maar de twee volwassenen wel.

De slachtoffers werden geïdentificeerd als Jennifer Jean Hart en haar partner Sarah Margaret Hart (beiden 38), en hun geadopteerde kinderen Martin (19), Abigail (14) en Jeremiah (14). De lichamen van de drie andere geadopteerde kinderen – Devonte (15), Hannah (16) en Sierra (12) – zijn nog vermist, al vermoedt de politie dat ook zij in de wagen zaten.

Hoe de auto van de weg is geraakt, is onduidelijk. Sheriff Tom Allman heeft het over een ‘verwarrende’ plaats van delict. “Er zijn geen slip- of remsporen te zien. Er is geen duidelijke reden waarom dit voertuig meer dan 25 meter van de weg afraakte en over een klif reed. Er zijn nog heel wat vraagtekens, maar we weten wel dat de hele familie verdween tijdens dit voorval.” Allman ziet ook niet meteen een aanleiding die wijst op een opzettelijke actie. Hij hoopt dat de drie vermiste kinderen uiteindelijk toch niet in de auto zaten.

Virale foto

Het gezin van Jennifer en Sarah Hart leefde in Washington en was vermoedelijk slechts op vakantie in Californië. De familie had zo zijn problemen: in 2011 pleitte Sarah schuldig bij een aanklacht voor ‘het kwaadwillig straffen van een kind’. Ze werd uiteindelijk niet vervolgd, maar het gezin werd wel in het oog gehouden door de overheid. Onlangs kregen ze nog bezoek van Child Protective Services, maar die kon toen geen abnormale zaken vaststellen.

De Harts verhuisden naar Washington nadat hun zoon Devonte wereldberoemd werd in 2014 en veel media-aandacht kreeg. De jongen werd gefotografeerd tijdens een protestrally na de moord op tiener Michael Brown, die in Ferguson neergeschoten werd door de politie. Devonte, die toen in tranen was, kreeg een troostende knuffel van een van de agenten. Het beeld van de zwarte jongen in de armen van de blanke agent ging al snel de wereld rond.

Het gezin, dat nogal gesteld was op zijn privacy – de kinderen kregen ook allemaal thuisonderwijs – , verhuisde niet veel later om aan de aandacht te ontsnappen. Volgens hun voormalige buurman waren ze vriendelijk, maar zag je ze niet veel. “De kinderen bleven meestal binnen, ook met mooi weer.” Ze aten ook geen suiker, kweekten hun eigen groenten en gingen vaak kamperen. “Maar er waren genoeg positieve dingen te zien, dus we dachten niet dat er iets mis was.”