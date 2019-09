Jongetje van 3 bengelt aan airco op 12de verdieping in de Bronx jv

17 september 2019

16u24

Bron: ABC7, New York Post 0 Jennifer Mares (29) schrok zich een aap toen ze zaterdagavond plots een peuter van drie aan de buitenunit van de airconditioning op de twaalfde verdieping van een appartementsgebouw in de Bronx zag bengelen. Het liep goed af, maar buurtbewoners slingeren de uit Mali afkomstige mama sindsdien allerlei verwijten naar het hoofd: “Je zal naar de cel moeten”.

Mares was met haar zoontje in een park nabij haar appartementsgebouw, toen ze plots iemand hoorde zeggen dat er een baby aan de raam stond. Ze keek op en zag een jongetje in een pamper zich vastklampen aan het venster van een appartement in de blok van Butler Houses in de New Yorks wijk, de Bronx.

Jennifer Mares belde de politie en begon ook met haar smartphone te filmen. “O mijn God! Vang hem! Snel! Schiet op!” hoor je iemand roepen in de video. Mares vreesde dat de hulpdiensten te laat zouden komen en begon de verdiepingen te tellen tot waar het ventje op avontuur was gegaan. Ze liep met twee hulpverleners het gebouw in, naar het bewuste appartement op de twaalfde verdieping. De moeder van de peuter deed open. De veertienjarige dochter van het gezin kon haar broertje in veiligheid brengen.

De jongen had zelf de airco wat opzijgeschoven en zich zo door een spleet naar buiten gewurmd. Zijn moeder (34) verklaarde dat ze op dat moment het eten aan het klaarmaken was en dacht dat haar zoontje, dat lijdt aan autisme en een visuele handicap heeft, aan het slapen was.

De kinderbescherming onderzoekt het incident. De airco-unit werd intussen verplaatst en er werd traliewerk aangebracht zodat dit zich niet meer kan herhalen.