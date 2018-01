Jongetje op Bahama's ontsnapt nipt aan school haaien jv

10u28

Bron: Inside Edition 3 Thinkstock Een jongetje dat aan een strand op de Bahama's een plons in het water deed, is nipt ontsnapt aan vier haaien die zijn kant opzwommen. Een man filmde het incident met een dronecamera. Hij riep naar de jongen dat hij meteen uit het water moest.

Het was Artem Tkachenko die zijn drone lanceerde om vanuit de lucht fabuleuze beelden te schieten van de natuurpracht van de Bahama's. Hij kreeg de kleine jongen in het vizier, die in het ondiepe, heldere water sprong. Maar Tkachenko zag ook hoe een school van vier haaien het kind omsingelden. Hij bleef filmen, maar schreeuwde de jongen toe zich uit het water te reppen. Dat gebeurde ook. Het ventje bleef ongedeerd.