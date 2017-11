Jongetje meer dan 24 uur alleen nadat ouders vermoord werden: "Waarom kwam niemand me helpen?" TK

13u46

Bron: News.com.au 1 Twitter Een kleine jongen zit op de stoeprand, gewikkeld in een blauw pak van de forensische recherche. Hij heeft geen schoenen aan en luistert aandachtig naar de woorden van de detective naast hem. Het kind is amper zes. Een pakkende foto, zeker als je weet dat meer dan 24 uur daarvoor zijn ouders op gruwelijke wijze werden omgebracht.

Het verhaal van Renee Kuch leest niet bepaald als een sprookje. Ze was getrouwd met Christopher Carter, een ex-soldaat, en kreeg twee kinderen met hem. De relatie liep op de klippen, en in 2015 kreeg Carter het hoederecht over de twee tieners (nu 16 en 19 jaar oud). Daarna kwam ze Corey Croft tegen, waarmee ze een nieuwe relatie startte in Queensland (Australië). Ze kwam echter pas te weten dat hij een veroordeelde pedofiel was toen ze zwanger was. Hij bleek een meisje van tien gedwongen te hebben om met hem te douchen, en randde haar ook aan.

Volgens Renee's moeder wist ze niets van het verleden van haar vriend af, en was de man een goede vader voor hun zoontje. Maar de relatie met haar ex-man Christopher verzuurde enorm. Tijdens een ruzie over de kinderen en vermoedelijk over de bedenkelijke situatie ten huize Croft, sloegen de stoppen bij hem door. Op 20 januari 2015 stak hij zowel Renee als Corey neer met verschillende messteken, en vertrok daarna. Hun zoon, waarvan de naam niet bekend is, was op dat moment aan het slapen in zijn kamer.

Spelletje spelen

Het jongetje van zes werd wakker in een vreselijk tafereel. Hij vond de verminkte lichamen van zijn ouders terug, maar begreep niet goed waarom ze niet meer reageerden. Hij raapte het mes uit de hand van zijn moeder, waar Christopher het had geplaatst, en legde dat in de gootsteen. Daarna wachtte hij stilletjes op hulp, meer dan 24 uur lang.

Uiteindelijk was het de zus van Renee die meer dan een dag na de moorden een kijkje kwam nemen, bezorgd omdat niemand haar telefoontjes beantwoordde. Ze trof de lichamen en een getraumatiseerd jongetje aan, en belde dan de hulpdiensten. "Het was vreselijk, hij vroeg waarom niemand hem was komen helpen. Hij kon niet eens het huis uit, omdat het lichaam van Corey tegen de voordeur lag. Hij dacht dat zijn ouders een spelletje aan het spelen waren om hem te bedotten."

Zelfverdediging

De feiten vonden plaats in januari 2015, maar het hele verhaal raakte nu pas bekend door de rechtszaak tegen Christopher Carter. De man stond terecht voor beide moorden, die hij nooit ontkend heeft. Maar hij heeft wel altijd ontkend dat hij de bedoeling had om het koppel om te brengen. Naar eigen zeggen was het een ongeluk, en verdedigde hij enkel zichzelf. "Ik wou gewoon met haar praten, maar ineens verscheen ze met een mes en worstelde ik om het af te nemen. Ik stak haar per ongeluk neer, en daarna viel Corey me aan. Ik had geen keuze." De jury geloofde hem en had medelijden. Carter werd niet schuldig bevonden aan moord of doodslag, en kon na het proces als een vrij man naar huis.

De familie van Renee is woest om de vrijspraak. Ze geloven niet in de theorie van zelfverdediging, aangezien Renee werd omgebracht met maar liefst tien messteken. De laatste kwam in haar nek terecht en was zo krachtig dat haar ruggengraat doorgesneden werd. Corey had vijf messteken, allemaal in het hoofd en in de nek. "Het is zo onrechtvaardig", vindt Renee's moeder. "We wachten al twee jaar op gerechtigheid voor de dood van mijn dochter. Het beheerste al die tijd ons leven, en dat van hun zoon."

De jongen, intussen 8 jaar oud, maakt het relatief goed en woont nu bij de zus van Renee. Hij draagt echter heel wat gevolgen mee van de moord. "Hij heeft ADHD ontwikkeld, en heeft verlatingsangst. Hij kan niet slapen voor alle deuren en ramen dicht zijn. Daarnaast heeft hij door al het bloed een zwaar trauma opgelopen. Hij kan de kleur rood zelfs niet meer zien." Verder herinnert hij zich niet veel van de moord. "Hij denkt dat hij iemand heeft horen roepen, maar we denken niet dat hij iets gezien heeft." De familie leidt zijn aandacht af met sport. "Hij zit barstensvol talent. Hij is een geweldige voetballer en een goede loper. Het is gewoon jammer dat Renee en Corey er niet meer zijn om dat mee te maken."

