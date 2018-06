Jongetje kiepert kunstwerk omver, ouders dreigen 132.000 dollar te moeten ophoesten ADN

Bron: ABC News 0 De ouders van een 5-jarig jongetje uit Kansas kunnen er niet mee lachen: ze dreigen zo maar even 132.000 dollar te moeten betalen, nadat hun kind een sculptuur deed omvallen in een lokaal gemeenschapscentrum.

Beelden van de bewakingscamera’s tonen hoe het op 19 mei gebeurde. Twee kindjes komen uit een gang en lopen in de lobby van het Tomahawk Ridge Community Center in Overland Park. Een van de twee besluit plots een sculptuur – de ‘Aphrodite di Kansas City’ – van dichterbij te bekijken. Het lijkt erop dat het knaapje de rondborstige glazen figuur een knuffel wil geven, waarop die begint te kantelen. Maar de 5-jarige kan het werk niet tegenhouden. Het ding duikelt naar beneden, de jongen wordt mee op de grond getrokken.

Medewerkers van het centrum noteerden daarna de gegevens van de ouders, die nog in de gang stonden. Maar de brief die ma en pa onlangs in de brievenbus vonden, hadden ze niet zien aankomen: een geldclaim van de verzekeringsmaatschappij van de stad. Die vindt dat de ouders 132.000 dollar moeten betalen, aangezien het stuk volgens de kunstenaar niet meer gerepareerd kan worden na de tuimeling en voor die prijs te koop stond. “U bent verantwoordelijk voor het toezicht op een minderjarig kind”, staat er in de brief te lezen. “Uw fout om het kind onvoldoende in de gaten te houden, is een vorm van nalatigheid.”

Niet vastgemaakt

“Ik ben echt verbaasd”, zucht mama Sarah Goodman. “Ze doen net alsof het om een plaats delict gaat.” De moeder argumenteert dat de sculptuur beter bevestigd had moeten worden of achter glas had moeten zitten. De stad vindt van niet. “Het kunstwerk was niet volledig vastgemaakt, maar was wel vastgeklikt aan het voetstuk”, klinkt het. “We hebben nooit eerder problemen gehad. Niet met dit werk, niet met andere werken. Normaal gezien klimmen kinderen niet op onze stukken.”

Ik wil de waarde van het werk niet onderschatten, maar ik kan dit echt niet betalen. Sarah Goodman

De moeder vindt daarnaast niet dat ze zomaar van nalatigheid mag beticht worden. “Mijn man en ik waren net om de hoek toen het incident gebeurde. We waren afscheid aan het nemen van vrienden na een trouwreceptie die middag en waren maar heel even afgeleid. Niemand zou toch mogen verwachten ergens naartoe te gaan waar kinderen welkom zijn en dan bang te moeten zijn dat een peperduur kunstwerk op een kind zal vallen?"

"Ongelukken gebeuren nu eenmaal en dit was duidelijk een ongeluk", zegt ze nog. "Hij wilde het helemaal niet stukmaken, het viel op hem. Het zat niet vast en het was niet veilig. Ik wil de waarde van het werk niet onderschatten, maar ik kan dit echt niet betalen." Het is nu aan de verzekeringsmaatschappij van de stad en die van het gezin om het uit te vechten.

