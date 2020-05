Jongetje (9) uit Arkansas op weg naar brievenbus doodgebeten door honden



jv

29 mei 2020

14u03

Bron: NBC News 0 Een negenjarige jongen uit het Amerikaanse Arkansas is overleden nadat hij vermoedelijk aangevallen werd door een of meer honden. De knaap was even de brievenbus gaan checken, maar keerde nooit terug.

De politie vond gisterochtend het levenloze lichaam van het jongetje in een veld bij zijn huis in Mount Vernon in de staat Arkansas. Zijn moeder was hem gaan zoeken toen hij na vijf minuten nog niet terug was, terwijl hij gewoon even de brievenbus was gaan leegmaken. De moeder belde de hulpdiensten. Ze had honden zien weglopen van het veld waar haar zoontje dood aangetroffen werd.

De politie ondervroeg twee personen in verband met de vreselijke tragedie. Twee loslopende honden werden in beslag genomen en ondergebracht in een asiel.