Jongetje (9) doodgereden door vuilniskar in Saarland

12 oktober 2018

10u37

Bron: Sudinfo

Een jongen van 9 jaar is deze ochtend onder een vuilniswagen beland in Saarland, in het westen van het Duitsland. Het kind overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.