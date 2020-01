Jongetje (9) aangeklaagd voor poging moord op zusje (5) in Florida jv

30 januari 2020

13u56

Bron: People 1 Een knaap van amper negen uit Florida is aangehouden voor poging moord op zijn vijfjarige zusje. De moeder van de twee kindjes liet hen amper tien minuten alleen. Ze zag vervolgens hoe haar zoontje haar dochtertje te lijf ging met een groot keukenmes. “Sterf, sterf!” riep hij.

Het familiedrama speelde zich maandag af in Ocala in de Amerikaanse staat Florida. De jongen diende zijn zusje verscheidene messteken toe. De moeder had de twee zo’n tien minuutjes alleen gelaten om haar mail te checken. Toen ze terugkwam, was ze getuige van de vreselijke scène. Ze slaagde erin het mes van haar zoon af te pakken en belde de hulpdiensten. Op dat moment ging de jongen lopen. Hij verschool zich in een schuur in de buurt, waar hij even later werd opgepakt.

Het slachtoffertje was bij bewustzijn toen ze met de helikopter werd overgevlogen naar het ziekenhuis. Haar toestand is stabiel.

De dader moet een psychiatrisch onderzoek ondergaan en zit voorlopig vast in een jeugdinstelling tot de volgende zitting op 5 februari. Hij wordt beschuldigd van moordpoging. Aan de politie verklaarde hij dat hij “naar buiten wou kunnen” en dat hij de moord twee dagen eerder had gepland.