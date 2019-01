Jongetje (8) wenste dat hij ooit zou kunnen stappen “zoals alle andere kinderen”, maar Schotse dokters wilden hem niet opereren. Nu kan Jackson voor het eerst zelfstandig wandelen na operatie in de VS LH

12 januari 2019

12u04

Bron: Daily Mail, Facebook 0 Schotse specialisten hadden de hoop al opgegeven en de ouders van Jackson Waddell, een jongen met hersenverlamming, gezegd dat hun zoontje nooit zou kunnen stappen. Maar ze lieten zich niet ontmoedigen en zamelden 70.000 pond in voor een levensreddende operatie in de Amerikaanse staat Missouri. Nu heeft de kleine Jackson zelfstandig zijn eerste stappen gezet. Deskundigen zeggen zelfs dat hij op termijn zal kunnen lopen.

Elk jaar op zijn verjaardag deed Jackson, bij wie hersenverlamming werd vastgelegd toen hij 16 maanden was, een wens: hij wou zelfstandig kunnen stappen “zoals alle andere kinderen”. Een neurologische aandoening zorgde er namelijk voor dat hij 95 procent van de tijd aan een rolstoel gekluisterd was. Om recht te staan en voorzichtig te stappen, had de jongen altijd een looprekje nodig.

“We kregen van specialisten in Schotland te horen dat hij nooit zelfstandig zou kunnen staan. Ze zeiden dat hij niet aan de criteria voldeed om een operatie te ondergaan”, legde zijn mama Jacqueline uit.

Jacksons moeder en vader Craig hadden de mogelijkheid van een selectieve dorsale rhizotomie (SDR) onderzocht. Dat is een operatie waarbij selectief delen van de zenuwwortels in de rug die verantwoordelijk zijn voor het gevoel van de spanning op spieren, worden doorgesneden. Zo'n operatie moest de stijfheid van de spieren in Jacksons benen verminderen.

Maar Britse artsen werken meestal alleen op kinderen die reeds in staat zijn om rechtop te staan of zelfstandig hun lichaam te ondersteunen, en dus al bewegingen kunnen maken om de kruipen of te stappen – allemaal dingen waartoe Jackson nog niet in staat was.

Behandeling van 70.000 pond

Jacksons moeder was zwaar teleurgesteld, maar bleef niet bij de pakken zitten. Ze begon over de hele wereld behandelingen en dokters te zoeken, en leerde zo een ervaren kinderarts-neurochirurg van het St Louis Children’s Hospital in de staat Missouri, in het midwesten van de VS, kennen.

Het gezin moest wel liefst 70.000 pond ophoesten voor de operatie- en revalidatiekosten. Gelukkig konden ze rekenen op de giften van enkele vrijgevige schenkers. Onder anderen dartslegende Phil Taylor doneerde 20.000 Britse pond (bijna 23.500 euro) aan het gezin, dat het bedrag in twaalf maanden kon verzamelen.

De eerste zware operatie die Jackson onderging, omvatte het afsnijden van zenuwen in het ruggenmerg, die elke strakheid in zijn benen zou wegnemen. Tijdens een tweede operatie werden de spieren langer gemaakt. Jackson doet nu vier keer per week aan kracht- en conditietraining en speelt wekelijks framevoetbal (een vereenvoudigde vorm van voetbal voor kinderen met een rollator of looprekje).

Altijd optimistisch

Het jongetje zal ook nog jaren intense fysiotherapie moeten ondergaan om de kracht in zijn benen op te bouwen. “Als hij deze operatie niet had gehad, zou hij nooit kunnen lopen”, zei zijn moeder nog. “Zeven maanden geleden kregen we te horen dat hij nooit zou kunnen stappen en nu hem zo bezig zien, is ongelooflijk. Jackson blijft altijd optimistisch en klaagt nooit over de bezoeken aan de dokter en de fysiotherapeut”, besloot Jacqueline.