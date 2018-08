Jongetje (8) sterft nadat hij meth van papa aanziet voor cornflakes, vader weigert de hulpdiensten te bellen ADN

Bron: Washington Post, The Independent 5 Een 8-jarig jongetje uit Indiana is overleden na een overdosis drugs. De jongen zag tijdens een nachtelijke zoektocht naar wat eten de methamfetamine van zijn vader aan voor cornflakes en begon hongerig te schrokken. Toen het knaapje daarop op de grond van de keukenvloer lag te kronkelen, weigerde zijn vader de hulpdiensten te bellen. En dat om zijn eigen hachje te kunnen redden.

Het zoontje had 180 keer de dodelijke drugslimiet in zijn bloed, blijkt uit een toxologisch rapport dat zopas werd vrijgegeven.

Honger

Het drama gebeurde op 21 juni in een woonst in Seymour. Vader Curtis Collman II (41) heeft aan de politie verklaard dat zijn zoontje, Curtis Colman III, die nacht wakker was geworden en zei dat hij honger had. De vader wimpelde hem af: “Er is geen eten in huis.” De buik van het jongetje gromde echter zo hevig dat hij toch naar de keuken trippelde om eten te zoeken. Daar stuitte hij in het donker (er was geen licht in de flat) op een plaat vol bruine methamfetamine. Hij dacht dat het cornflakes waren en speelde een deel naar binnen. In een mum van tijd werd het kind doodziek en begon hij wartaal uit te slaan.

Wapen

De vader belde een vriendin, die bij de eerste aanblik van het kind meteen haar telefoon bovenhaalde om de hulpdiensten te bellen. Collman gooide de smartphone echter uit haar hand. “Ik wil niet terug naar de gevangenis”, schreeuwde hij, om vervolgens de kamer te verlaten en terug te komen met een wapen dat hij op de vrouw richtte. “Ik kan ons ook alle drie vermoorden.” Intussen lag het kind schreeuwend en hallucinerend op de grond.

Blauw

Wat later bedacht de vader zich en bracht hij zijn zoon naar het huis van zijn ouders, nog steeds niet naar het ziekenhuis dus. Intussen was het jongetje stijf geworden, en hij begon blauw uit te slaan. Nog altijd wilde Collman niet dat iemand hulp inschakelde. Toen zijn moeder toch aandrong, verliet Collman het huis om "hysterisch en huilend" terug binnen te komen en dan weer te vertrekken. Eindelijk belde iemand 911. Het jongetje werd naar het ziekenhuis gesneld, maar hulp mocht niet meer baten. De 8-jarige had 18.000 nanogram meth ingenomen, terwijl de dodelijke dosis bij meth ongeveer 100 nanogram is.

De vader wist al zeker vier uur lang dat zijn kind hulp nodig had. Hij werd opgepakt en kijkt nu tegen een zeer lange celstraf aan voor onder meer kinderverwaarlozing met de dood tot gevolg, bedreiging met een vuurwapen, diefstal en drugsbezit.