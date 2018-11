Jongetje (7) stuurt verjaardagskaartje naar papa “in de hemel” en krijgt hartverwarmend antwoord kg

29 november 2018

13u31

Bron: Belga, Facebook 0 Het Britse postbedrijf liet zich van zijn beste kant zien toen een zevenjarig jongetje een verjaardagskaart wilde sturen naar zijn overleden vader. De Royal Mail stuurde een gepersonaliseerd antwoord terug met de boodschap dat het kaartje met succes werd bezorgd. Het antwoord ging sindsdien viraal.

De zevenjarige Jase Copland had op zijn brief met verjaardagskaart een boodschap voor de postbode neergepend: "Meneer de postbode, kan je dit naar de hemel brengen voor de verjaardag van mijn papa? Dank u". Zijn vader is in 2014 overleden, toen Jase nog maar drie jaar oud was.



De jongen was dan ook door het dolle heen toen hij een paar weken later een persoonlijk antwoord kreeg van de Royal Mail. “Ik wilde deze kans nemen om je te vertellen hoe we erin slaagden om je brief te bezorgen aan je papa in de hemel”, luidt de brief. “Het was een moeilijke uitdaging om de sterren en andere hemellichamen te vermijden op de weg naar de hemel. Maar wees gerust dat dit bijzonder belangrijke poststuk werd bezorgd.”



Het postbedrijf voegde er meteen aan toe dat het “al het mogelijke zal blijven doen om veilig post in de hemel te bezorgen".

“Mooie daad”

De moeder van de jongen zette de brief gisteren op Facebook, waar het al ruim 200.000 keer werd gedeeld op minder dan 24 uur tijd. “Ik kan niet uitdrukken hoe emotioneel [Jase] is, wetende dat zijn vader zijn kaartje kreeg”, schrijft ze. “Je was niet verplicht om deze moeite te doen, je kon het gewoon genegeerd hebben, maar het feit dat je die moeite deed voor een kleine jongen die je nog nooit hebt ontmoet, is zo’n mooie daad.”



"Royal Mail, u hebt mijn geloof in de mensheid hersteld", besluit ze.