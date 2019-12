Jongetje (7) moederziel alleen thuis omdat zijn dronken vader wil feesten mvdb

31 december 2019

12u52

Bron: AD.nl 4 NEDERLAND De Nederlandse politie heeft zich vannacht ontfermd over een 7-jarig jongetje. Het ventje was alleen thuis op Goeree-Overflakkee (een eiland en gemeente in Zuid-Holland) achtergelaten, omdat zijn vader wilde drinken en feesten. ‘Onze harten braken’.

“Bij alleen feesten en drinken is het niet eens gebleven. De vader vond het nodig om uiteindelijk thuis in het bijzijn van zijn zoontje geluidsoverlast te veroorzaken, ruzie te maken, waardoor we hem aan moesten houden’’, schrijft de politie op Facebook.



De agenten namen het jongetje mee naar het bureau. Het ventje kreeg warme chocolademelk en mocht op het politiebureau Nickelodeon kijken. “Zijn vader was in dronken toestand stampij (heibel, red.) aan het maken op een ander politiebureau.” De politie droeg het kind later over aan zijn moeder. Vanwege het optreden van zijn vader is ook Veilig Thuis (een overheidsorgaan dat advies verleent bij eventueel huiselijk geweld en/of kindermishandeling, red.) op de hoogte gebracht.



De betrokken agenten waren allemaal erg onder de indruk van het voorval. “We hebben alle zes al het nodige meegemaakt. (...) Onze harten braken bij het zien van het jongetje dat alleen thuis was achtergelaten.”