Jongetje (6) wordt overladen met complimenten na zijn goede daad voor familie van overleden agent TTR

13 maart 2018

19u48

Bron: CNN 2 De 6-jarige Malachi Fonczak uit de Amerikaanse staat Indiana maakt een goede beurt op het internet. De jongen startte een inzamelingsactie om de familie van een overleden agent te helpen. Zijn verhaal verovert momenteel het wereldwijde web.

Agent Jacob Pickett werd tijdens een wilde achtervolging neergeschoten door een verdachte. Op de begrafenis van de overleden man liet Malachi iets vreemds achter. Geen bloemen, maar wel een fles limonade met een briefje. Al snel werd duidelijk waarom de kleine jongen dat deed. "Hij wilde iets doen voor de familie van de overleden agent en vroeg me om hulp", aldus de moeder van Malachi.

De jongen, die later agent wil worden, wilde graag kennismaken met de lokale politie. Daarom bouwde hij eerder samen met zijn ouders een kraampje vlak voor hun huis. Agenten konden er langskomen om gratis verse limonade te drinken, die Malachi samen met zijn moeder maakte. Zo zou het jongetje een praatje kunnen maken met zijn grote helden en kon hij luisteren naar hun straffe verhalen.

Toen de kleine jongen het verhaal van Jacob Pickett te horen kreeg, werd hij echter diep geraakt. Al snel bedacht hij een plan om de familie van Pickett te helpen. Voortaan zou de limonade niet langer gratis zijn bij "Malachi's Magnificent Lemonade". De jongen vroeg een paar dollar voor een drankje. In een mum van tijd zamelde hij op die manier zo'n 7.000 dollar in. Dat geld gaf hij uiteindelijk aan de familie van Pickett, die Malachi erg dankbaar is.

Op Facebook wordt de jongen intussen bejubeld voor zijn goede daad. Heel wat mensen zijn aangedaan door zijn vrijgevigheid. En Malachi? Die gaat gewoon door met het verkopen van limonade. Met het geld wil hij graag anderen helpen.