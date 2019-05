Jongetje (6) valt negen meter naar beneden van rollercoaster in Brits themapark LH

30 mei 2019

17u10

Bron: The Daily Telegraph, The Daily Mail 1 Wat een leuke pretpark dag moest worden, eindigde deze middag in een nachtmerrie voor een zesjarig jongetje en zijn familie. Het kind viel uit een achtbaan in het Lightwater Valley Park in North Yorkshire, in het noorden van Engeland. Dat schrijven verschillende Britse media. Een reddingshelikopter bracht hem naar het ziekenhuis.

Een getuige schreef op Twitter hoe hij de jongen uit The Twister zag vallen. “De attractie is dicht en een traumahelikopter is het kind komen halen”, zegt Simon Moran. Volgens de getuige viel hij uit de achtbaan op een hoogte van 6 tot 9 meter.

Niet in levensgevaar

De woordvoerder van North Yorkshire Police bevestigde het incident. “Het jongetje was bij bewustzijn toen wij arriveerden, maar is meteen naar het ziekenhuis gebracht met een helikopter. Hij is niet in levensgevaar. Agenten blijven ter plaatse om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken”, aldus de politie.

De attractie is voorlopig gesloten. De rest van het park blijft wel geopend. The Twister is een achtbaan in de vorm van een rups. Volgens de website van het pretpark moet een kind 1,5 meter groot zijn om alleen te mogen meerijden en 1,20 meter om samen met een begeleider mee te mogen.

Dode op zelfde attractie

In juni 2001 overleed een 20-jarige vrouw toen twee karretjes van de achtbaan op elkaar botsten. De Franse fabrikant Reverchon werd toen schuldig bevonden aan nalatigheid op veiligheidsvlak.