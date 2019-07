Jongetje (6) en twee anderen komen om bij schietpartij in Californië: schutter gedood, tweede verdachte op de vlucht RL HAA

29 juli 2019

13u00

Bron: NBC Bay Area, Reuters, NY Times, Belga, CNN 32 Bij een schietpartij op een foodfestival in Californië zijn vier doden en vijftien gewonden gevallen. Eén van de doden is de schutter; een andere verdachte is nog niet gevat, meldt politiechef Scot Smithe. De schietpartij vond plaats op het Gilroy Garlic Festival, dat jaarlijks wordt georganiseerd in het stadje Gilroy, op 48 kilometer ten zuidoosten van de stad San Jose. Een van de slachtoffers is een zesjarige jongen, meldt CNN.

Het incident vond zondagnamiddag iets na 17.41 uur lokale tijd plaats, ten zuiden van San Francisco. Volgens politiechef Scot Smithee waren er twee daders. Eén vermoedelijke schutter is neergeschoten door een agent en is omgekomen. De tweede verdachte is nog niet opgepakt. Het is nog niet duidelijk of die persoon ook geschoten heeft of enkel een ondersteunende rol gespeeld heeft, klonk het op een persconferentie. De politie houdt een grote klopjacht op de tweede verdachte.

Doden en gewonden

Bij de schietpartij vielen in totaal vier doden, onder wie ook de dader, en elf gewonden. Volgens een woordvoerster van een ziekenhuis verkeert zeker een gewonde in kritieke toestand.

De politie maakt geen details bekend over de identiteit van de slachtoffers, maar volgens CNN is een van de doden een 6-jarig jongetje, Stephen Romero. Zijn grootmoeder vertelt aan de Amerikaanse nieuwssite dat ze via de telefoon te horen kreeg dat haar kleinzoon neergeschoten was. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek de jongen al overleden. De moeder van het slachtoffertje en zijn andere grootmoeder raakten gewond bij de schietpartij.

Er lag een klein kind gewond op de grond. Mensen gooiden met tafels en knipten hekken door om weg te vluchten Evenny Reyes, 13-jarige festivalbezoeker

De politie vraagt de bevolking om weg te blijven van het festivalterrein omdat het nog steeds een actieve plaats delict is. De daders zouden een gat in een hek gemaakt hebben om het festivalterrein binnen te geraken. Vervolgens ontstond al snel een vuurgevecht met de politie.

Getuigenissen

Directeur Brian Bowe van het Gilroy Garlic Festival reageert geschokt op het bloedbad. Hij zegt dat het festival al meer dan 40 jaar een jaarlijkse reünie voor de hechte gemeenschap is. “Dit is één van de meeste tragische en verdrietige dingen die ik ooit heb gezien.”

Een ooggetuige verklaarde aan de Amerikaanse zender NBC dat een kogel langs zijn hoofd scheerde en hij veel mensen zag weglopen. Ook de 13-jarige Evenny Reyes was op het festival. Ze dacht eerst dat ze vuurwerk hoorde, totdat ze iemand zag met een verwonding aan zijn been. “We stonden op het punt om te vertrekken toen we een jongen met een bandana om zijn been zagen omdat hij was beschoten”, vertelde Reyes aan de lokale krant San Jose Mercury News. “Er lag ook een klein kind gewond op de grond. Mensen gooiden met tafels en knipten hekken door om weg te vluchten.”

Een andere getuige zei tegen NBC Bay Area dat een man blindelings om zich heen schoot. “Hij vuurde alle kanten op, zonder op iemand in het bijzonder te mikken. Het ging gewoon van links naar rechts en van rechts naar links”, aldus de vrouw.

Donald Trump

Plaatsvervangend burgemeester van Gilroy, Marie Blankley, noemt de schietpartij “hartverscheurend en tragisch”. De Amerikaanse president Donald Trump roept de bevolking via Twitter op “voorzichtig” te zijn.

Op sociale media zijn verschillende video's verschenen waarop vluchtende festivalbezoekers te zien zijn. Op één van de video's is een luide knal te horen op de achtergrond. “Wat is er aan de hand?”, vraagt een vrouw die in de video te horen is. “Wie gaat er nu schieten op een knoflookfestival?”

Foodfestival

Het Gilroy Garlic Festival is een van de grootste foodfestivals in de Verenigde Staten. Het driedaagse festival vindt sinds 1979 jaarlijks plaats in het Christmas Hill Park in Gilroy. Eten, drinken, livemuziek en kookwedstrijden zijn de ingrediënten van het evenement. Wapens zijn ten strengste verboden op het festivalterrein.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link