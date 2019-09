Jongetje (6) dat van tiende verdieping Tate Modern werd geduwd, kan nog niet praten of bewegen. Maar “hij lacht weer” ADN

07 september 2019

18u54

Bron: ANP 0 Het lijkt weer iets beter te gaan met de jongen (6) die van het Londense museum Tate Modern zou zijn geduwd. Hij kan volgens zijn familie nog "niet praten of zijn lichaam bewegen", maar zou inmiddels wel weer op mensen reageren door te lachen.

Het kind stortte begin vorige maand van een observatieplatform en raakte ernstig gewond.

Hij ligt nog in het ziekenhuis en boekt volgens zijn familie "geweldige vooruitgang". De jongen moest onlangs weer lachen toen "we hem grappige dingen vertelden en toen we hem verhalen voorlazen", citeert de BBC uit een verklaring.



De politie arresteerde na de val van het Franse kind een 17-jarige jongen. Die wordt verdacht van poging tot moord. Sympathisanten hebben via het internet al 60.000 euro opgehaald voor de medische kosten van het slachtoffer.

