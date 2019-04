Jongetje (6) brengt dode kip per fiets naar dokter nadat hij dier per ongeluk aanrijdt ttr

06 april 2019

14u00

Bron: Bild, Daily Mail 7 Buitenland Een 6-jarig jongetje wordt op sociale media als held onthaald nadat hij een kip van de buurman - die hij per ongeluk had aangereden - per fiets naar het ziekenhuis bracht, zo berichten Indiase media. Het jongetje wilde niet aanvaarden dat het dier reeds overleden was en smeekte een arts om de kip alsnog te verzorgen.

De ouders van de 6-jarige Derek Lalchhanhima uit Sairang, een dorp in het noordoosten van India, probeerden hun zoon duidelijk te maken dat de vogel dood was, maar het jongetje weigerde dit jammerlijke nieuws te aanvaarden. Volgens hem kon het dier nog geholpen worden en moest er dringend actie ondernomen worden.

Dereks vader gaf hem uiteindelijk een bankbiljet van tien roepies (omgerekend zo’n 0,13 euro), waarna Derek de kip op eigen houtje naar een ziekenhuis in de buurt bracht. Toen het jongetje aankwam in het ziekenhuis zei hij dat hij “de kip per ongeluk had aangereden” en dat het diertje onmiddellijk verzorging nodig had.



Wanneer de artsen hem vertelden dat het hart van de kip niet meer klopte, kon Derek niets anders doen dan de waarheid onder ogen te zien. Het ziekenhuispersoneel legde de onbeholpen blik van het kind op beeld vast terwijl het dode dier in zijn hand ligt. De foto werd intussen meer dan 9.000 keer gedeeld op sociale media. “Ik moest lachen en huilen tegelijk”, zo schreef een vriend van Dereks ouders bij de foto.