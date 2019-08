Jongetje (5) verpletterd door boom tijdens vakantie in Frankrijk, parket opent onderzoek KVE

30 augustus 2019

12u46

Bron: Ouest France, Le Parisien 0 Woensdagmiddag is een Brits jongetje gestorven nadat een boom op hem was gevallen in de tuin van een vakantiehuis dat zijn ouders huurden in Frankrijk. Het Franse parket heeft een onderzoek geopend.

Het tragische incident speelde zich af in Combrit-Sainte-Marine. De Britse familie genoot van een vakantie in het dorp ten zuiden van Quimper in de Bretoense Finistère toen het onheil toesloeg. Het zoontje werd verpletterd door een boom op het domein.

De tuin van het gehuurde vakantiehuis grenst aan een bosrijk gebied. De boom die omviel, bevond zich volgens burgemeester Jacques Beaufils nog net op het privéterrein van de woning, al zal dat toch nog moeten worden uitgeklaard volgens het parket. Wat wel zeker is: de boom was geknot na een recente storm.

De autopsie bevestigde het oorzakelijk verband tussen de dood van het jongetje en de val van de boom. Het onderzoek van het parket naar de omstandigheden van het drama zal moeten bepalen en verklaren waarom deze boom zo plots is kunnen omvallen.

“Het onderzoek zal verschillende vragen moeten beantwoorden: in welke staat was de boom en aan wie behoorde hij toe? Is er iemand strafrechtelijk aansprakelijk?” besloot procureur Emmanuel Phelippeau.