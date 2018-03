Jongetje (5) vecht tegen leukemie. Exact twee jaar later stellen dokters ook kanker vast bij zijn zus (2) TTR

19 maart 2018

12u07

Toen Denny-Rae amper drie jaar oud was, kregen de Britse Marie-Ann en David Nassy uit Hastings te horen dat hun zoon leukemie had. Op dat moment was mama Marie-Ann in verwachting van een tweede kind. Exact twee jaar later vertellen de dokters haar dat ook haar dochtertje Marley-Mae leukemie heeft. "Volgens dokters is de kans dat zoiets binnen eenzelfde familie voorkomt erg klein", vertelt vader David. "Ik blijf me afvragen waarom ons dit moet overkomen."

Het is intussen twee jaar geleden dat de ouders van Denny-Rae voor het eerst ontdekten dat jongen meermaals kneuzingen kreeg. Vreemd genoeg, konden ze niet meteen verklaren waar die vandaan kwamen. Daarnaast merkte mama Marie-Ann op dat haar zoon pijn had in zijn benen. Aanvankelijk konden de dokters van Conquest Hospital in Hastings, in het Verenigd Koninkrijk, niets merkwaardigs vinden. Niet veel later bleek uit een bloedtest dat de jongen ernstig ziek was: Denny-Rae had een zeldzame vorm van leukemie (ALL) en moest onmiddellijk chemo krijgen.

"Ik was helemaal van slag door het verschrikkelijke nieuws en stortte in", vertelt mama Marie-Ann. "Bovendien was ik op dat moment zwanger van Marley. Meteen kwam de vraag in me op of de kanker erfelijk was. Zou mijn dochter dit binnenkort ook krijgen?" Verschillende dokters garandeerden de ouders dat ze zich geen zorgen moesten maken. Er was geen enkele aanwijzing volgens de artsen dat ook hun dochter kanker zou krijgen.

Bij de geboorte van Marley voerden de dokters verschillende medische onderzoeken uit. Gelukkig was er niets aan de hand. Pas twee jaar later begonnen de ouders zich zorgen te maken. "David en ik merkten dezelfde symptomen op als bij onze zoon. Toch probeerden we niet te panikeren. De dokters hadden ons immers verteld dat ALL nooit meer dan een keer voorkomt binnen een familie."

De toestand van het 2-jarige meisje veranderde echter in sneltempo. Uit verschillende tests bleek dat ook zij dezelfde vorm van kanker had als haar broer. "We hebben gezien hoe onze zoon Denny moest vechten. Nu moeten we die ellende opnieuw doorstaan", aldus vader David. "Niemand kon het aanvankelijk geloven, maar de nachtmerrie is werkelijkheid."

Hoewel de 5-jarige Denny-Rae diverse chemobehandelingen kreeg, ontdekten de artsen in februari dat de gezondheid van de jongen opnieuw drastisch achteruitging. Onlangs brachten artsen het nieuws dat een stamceltransplantatie noodzakelijk is voor de jongen. Momenteel vechten beide kinderen aan elkaars zijde tegen de verschrikkelijke ziekte. De ouders proberen hun oogappels in die strijd zo goed als mogelijk te steunen.

Naast alle ellende is er ook plaats voor heuglijk nieuws. Mama Marie-Ann is opnieuw zwanger. "Tot nog toe zijn dokters er nog steeds van overtuigd dat de ziekte niet erfelijk is. Ze hebben niets gevonden dat het tegendeel bewijst", vertelt ze. Artsen zullen weldra onderzoeken of de stamcellen van de baby voldoende matchen met die van Denny. De kans dat ze een geschikte donor vinden binnen de familie is statistisch groter dan daarbuiten.

Ondanks alle tegenslagen houden de ouders zich sterk. Makkelijk is dat niet. Vader David gaf zijn job tijdelijk op om te kunnen zorgen voor zijn zieke kinderen. Dat resulteert in een ander probleem. "Financieel zitten we in een moeilijke periode", vertellen de ouders. "Maar we moeten elkaar blijven steunen en er samen het beste van maken. Voor onze kinderen."

Om de familie te helpen de zware kost te dragen, hebben vrienden en familie een crowdfunding opgericht. Samen hebben ze maar één doel voor ogen: genoeg geld inzamelen om het gezin te steunen. "We zijn ze enorm dankbaar. Gelukkig steunt ook mijn mama Denise en mijn stiefvader Gary ons. Zonder hun hulp zou het nog moeilijker zijn", besluit mama Marie-Ann.