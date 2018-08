Jongetje (5) sterft in hete auto terwijl moeder gaat solliciteren avh

21 augustus 2018

12u12

Bron: Daily Mirror, Daily Mail 1 In Stupino nabij de Russische hoofdstad Moskou is een jongetje overleden nadat zijn moeder hem had achtergelaten in een hete auto om te gaan solliciteren. De 5-jarige Oleg Gusev raakte oververhit en stikte vervolgens in zijn braaksel. De moeder stortte in toen ze haar zoontje dood aantrof in de wagen.

De 35-jarige Olesya Yeletskove liet haar zoon achter in het kinderzitje op de achterbank om te gaan solliciteren in een glasvezelfabriek. De temperatuur buiten bedroeg 24 graden Celsius, maar in een gesloten auto kan de temperatuur na een half uur oplopen tot meer dan 40 graden.

Het jongetje raakte snel oververhit en stikte in zijn braaksel. Toen de moeder twee uur later terugkeerde naar de auto kon geen hulp meer baten voor de jongen. De moeder zakte in elkaar en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek gestart. Sinds vorig jaar geldt in Rusland een wet die mensen verbiedt hun kinderen alleen achter te laten in de auto. De moeder riskeert een celstraf van twee jaar.