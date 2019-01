Jongetje (4) is met vader aan het wandelen in bos wanneer hij wordt doodgeschoten door jager ttr

21 januari 2019

18u21

Bron: abcdesevilla.es, El Mundo 0 Een 4-jarig jongetje en zijn vader waren samen aan het wandelen in een bos in Guillena, in de Spaanse provincie Sevilla, toen het kind werd doodgeschoten door een jager. De 60-jarige man had hem aanzien voor een everzwijn.

Verschillende jagers trekken er in de bossen van de Spaanse gemeente Guillena op uit om te schieten op onder meer everzwijnen. Afgelopen zaterdag liep het mis toen een 4-jarige jongen werd geraakt door een kogel, zo melden verschillende Spaanse media. Het kind was op het moment van het incident samen met zijn vader aan het wandelen.

Nog volgens lokale media was het voor de hulpdiensten uiterst moeilijk om bij het jonge slachtoffer te geraken in het bosrijke gebied. Uiteindelijk kon het medische team per helikopter de gewonde jongen na ruim twee uur bereiken. De hulpdiensten brachten het jongetje naar het ziekenhuis, waar hij niet veel later overleed aan zijn verwondingen. De vader van het kind verkeerde in shock.

De Spaanse politie arresteerde de jager met Italiaans-Argentijnse roots, die tijdens het verhoor vertelde dat hij het jongetje had verward met een everzwijn. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar onvrijwillige doodslag, mogelijk door een gebrek aan voorzichtigheid. De ervaren jager riskeert een celstraf. Agenten hebben intussen alle wapens van de zestiger in beslag genomen.

