Jongetje (3) zit 3,5 uur opgesloten in snikhete minibus en overlijdt mvdb

20 juli 2018

20u57

Bron: CNN 5 Een driejarig jongetje dat 3,5 uur zat opgesloten in de hete minibus van een Texaans kinderdagverblijf is donderdagavond overleden.

De vermissing werd pas ontdekt toen zijn vader om 18.30 uur 's avonds zijn zoontje wou ophalen bij de crèche Discovering Me Academy in de miljoenenstad Houston. Het kind werd buiten bewustzijn in de minibus aangetroffen. De politie schat dat de temperatuur binnenin was opgelopen tot 45° Celsius (113° Fahrenheit). De kinderen waren tussen half drie en drie uur 's middags teruggekeerd van een uitstapje naar een nabijgelegen park. De bus stond sindsdien aan de crèche geparkeerd.

Het kind werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed korte tijd later. Een medewerkster van het kinderdagverblijf en de buschauffeur zijn ondervraagd. Ze werken volgens de politie goed mee met het onderzoek. Ze zijn vooralsnog niet aangeklaagd.

De crèche heeft geen al te beste reputatie. In 2015 verzweeg de directie dat het bewuste voertuig betrokken was geraakt in een ongeval. De chauffeur van de minibus wist toen niet hoeveel kinderen aan boord waren.

Volgens de hulporganisatie Kinds and Cars sterven ieder jaar verspreid over heel de VS, 37 kinderen door verhitting in geparkeerde wagens. De Amerikaanse Senaat diende vorig jaar een wet in die het autofabrikanten moet verplichten technologie aan te brengen die bestuurders kan waarschuwen als er iemand in de auto is achtergebleven zodra de motor uitgaat.

A 3-year-old boy was found dead in a bus outside his day care in northwest Houston after he was apparently left inside following a field trip, as temperatures outside soared to nearly 100 degrees https://t.co/NiWETHvoQC pic.twitter.com/s57OB4eEwi CNN(@ CNN) link